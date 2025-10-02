Venezuela denuncia aviones caza de EE.UU cerca de sus costas

Sistema de defensa aéreo de Venezuela «detectó más de cinco vectores», que definió como «aviones de combate».

Regeneración, 2 de octubre, 2025– Venezuela denunció el jueves que cinco cazas estadounidenses «se han atrevido a acercarse» a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

Declaraciones

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano «detectó más de cinco vectores», que definió como «aviones de combate».

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente la movilización de ocho buques de guerra.

El presidente Nicolás Maduro ha tachado esta movilización de asedio y amenaza.

«El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas», afirmó Padrino.

«Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores», agregó.

🇻🇪 Caracas, Venezuela | Usuarios en redes sociales reportan la presencia de camiones que transportan misiles de largo alcance en la Autopista Regional del Centro, principal vía que conecta Caracas con Aragua y Carabobo. Hasta el momento no hay confirmación oficial de las… pic.twitter.com/MQddZCcmBh — Z101 Digital (@z101digital) October 2, 2025

«Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional», dijo.

Cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes fueron ya destruidas por ataques estadounidenses en las últimas semanas.

Venezuela cree que el presidente Donald Trump está utilizando el narcotráfico como falso pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Movilización nacional

Padrino López aseguró que la nación suramericana activaría una «movilización nacional» si llegara a ser «agredida» por Estados Unidos.

EE UU mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado.

Y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano…

…todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión», dijo Padrino López;

En un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En declaraciones en la televisión… pic.twitter.com/EhWDIsjnYV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

Padrino indicó que Maduro ha puesto en práctica la estrategia de defensa integral de la nación «firmando» el decreto de estado de conmoción externa, que le otorga poderes especiales.

Explicó que ese decreto va a beneficiar a todos los ciudadanos «para proteger sus intereses económicos, su producción, su vida, su salud».

«Para eso son los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución se ha aplicado un estado de excepción para ir contra el pueblo, nunca jamás», aseguró.

Venezuela inicia ejercicios militares en el Caribe en respuesta a tensiones con Estados Unidos



Participan más de 2.500 soldados que disponen de diferentes buques de guerra y aviones militares venezolanos. Por su parte, Donald Trump dice que desplegó "un puñado" de cazas a Puerto… pic.twitter.com/3iozhaWhSY — DW Español (@dw_espanol) September 19, 2025

Acoso militar

Padrino López también denunció el «acoso militar» por el vuelo de «aviones de combate» de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe.

Allí, el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una «amenaza».

En un aviso al Congreso, el Gobierno indicó que Trump ha decidido que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los carteles de la droga.

Y que los miembros de dichos grupos son «combatientes ilegales».

El aviso fue enviado esta semana a varios comités del Congreso.

Da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses.

El presidente estadounidense los ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, dejando 17 muertos.

Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo contra embarcaciones procedentes presuntamente de Venezuela.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

Así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.