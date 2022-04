Germán Ortega de Los Mascabrothers reveló cómo fue que superó su alcoholismo

Germán Ortega, el menor de Los Mascabrothers, reveló cómo fue su experiencia en Alcohólicos Anónimos y por qué no regresó a las sesiones

Regeneración, 12 de abril de 2022. Los populares hermanos comediantes, conocidos como Los Mascabrothers han estado en diversos escándalos como la falta de empleo, su salida y regreso de Televisa entre otros.

Uno de ello fue la fuerte etapa de adicciones que vivió Germán Ortega y que con el paso de los años ha ido revelando detalles sobre cómo fue que la superó.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Los Mascabrothers fueron cuestionados sobre las tentaciones a las que podrían estar expuestos tras su éxito.

Sobre el tema, Germán Ortega narró cómo fue que parte del ocio desencadenado de su carrera como comediante lo hizo caer en el alcoholismo.

Como consecuencia de su enfermedad, el menor de Los Mascabrothers narró cómo fue que intentó superar su alcoholismo en un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA).

«Esto es cuestión de fuerza, puedes tener ayuda, donde quieras, yo ya estuve y tuve que salir porque no me gustó el sistema de AA. No me gustó porque salías y salías a fumar» explicó Germán Ortega

A pesar de que el actor tenía las ganas de seguir un tratamiento para liberarse del alcoholismo, indicó que no le pareció el modelo que seguía AA.

Una de las razones fue que los encargados del grupo no le permitían seguir con su forma de vestir o actuar.

«No checaba la voz con la colonia. No me gustó que la señorita de recepción me elegía mi ropa porque la ropa que me llevaron, pues me dijo que estos colores no, porque iban a distraer mi recuperación»

Por lo anterior, mencionó que las indicaciones eran fuertes en aspectos poco importantes pero se permitía el constante consumo de cigarro. Debido a estos problemas, el comediante de Los Mascabrothers cuestionó el sistema de Alcohólicos Anónimos.

«Pero el cigarro estaba a todo dar, eso no es vicio, por eso no me gustó el sistema. Unos amigos míos terminaron el sistema, pero al año, uno de ellos me habló y estaba ‘hasta el gorro'»

Germán Ortega también comentó que prefirió desistir del programa de recuperación, ya que se dio cuenta de que no era viable para él.

Lo anterior lo atribuyó a la forma en que está planeando el sistema de autoayuda AA, sin embargo, encontró en varios rituales religiosos una mejor forma de evitar el alcohol.

«Es una fuerza de voluntad que se necesita más de adentro, yo rezo todos los días (…) son seis minutos que hago diarios y nada más. Al final del día doy gracias porque no se me antojó una copa o si se me antojó, tuve el valor de decir no»

Finalmente, Freddy Ortega, respondió que el alcoholismo ya lo tiene bien controlado y que a comparación de su hermano, sigue disfrutando de una copa.

Además, el hermano mayor de Germán Ortega reiteró que su forma de no caer en el alcoholismo es priorizando sus deberes como el trabajo.