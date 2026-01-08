Gertz a embajada en Reino Unido, esto se sabe

Gertz Manero aún requiere la aprobación del Senado para ser formalmente asignado como representante en el Reino Unido: Sheinbaum

Regeneración, 7 de enero 2026– En su carta de renuncia, el exfiscal Alejandro Gertz Manero mencionó que sería designado embajador de «un país amigo» y el 7 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que ese país es el Reino Unido.

Claudia Sheinbaum confirma que Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido 🇬🇧🇲🇽.

El nombramiento cuenta con beneplácito del gobierno británico y ahora pasa al Senado.#GertzManero #Sheinbaum #Embajada #ReinoUnido #Política pic.twitter.com/JQD9ufzTfz — Grupo México Publica (@GMPDIARIO) January 7, 2026

Reino Unido

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado, tiene el beneplácito: Va a Gran Bretaña, a Inglaterra.

Tiene que aprobarlo el Senado, luego les damos la fecha”, dijo la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 7 de enero.

México mantiene vínculos comerciales con Reino Unido que abarcan la compra y venta de productos, inversión extranjera directa y el envío de remesas.

Exportaciones e importaciones

La Secretaría de Economía indicó que entre enero y diciembre de 2024, las principales exportaciones de México hacia el Reino Unido fueron automóviles y otros vehículos para el transporte de personas.

Las exportaciones se originaron en San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México.

Referente a las importaciones, la misma Secretaría mencionó que también se trataba de automóviles y otros vehículos para el transporte de personas.

Los estados que reciben estas importaciones son Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

En octubre de 2025, las ventas de México hacia el Reino Unido sumaron 270 millones de dólares, mientras que las compras alcanzaron 234 millones de dólares.

Inversión

La inversión extranjera directa que el Reino Unido realiza en México es de 823 millones de dólares en 2024.

Respecto a las remesas, durante el tercer trimestre de 2025, México recibió 1. 62 millones de dólares.

En temas migratorios, en 2020 se registraron 2 mil 582 migrantes provenientes del Reino Unido, concentrándose en CDMX, Querétaro y Nuevo León.

La presidenta Sheinbaum anticipó que la designación de Alejandro Gertz como embajador en el Reino Unido necesita la aprobación del Senado.

Sin embargo, aún no hay una fecha para discutir este asunto.

Gertz

Gertz tomará el lugar de Josefa González, quien ocupaba el cargo de titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Alejandro Gertz dejó la dirección de la FGR dos años antes de completar su mandato, y Ernestina Godoy, quien fue fiscal de la CDMX, asumió su puesto.

“Dicha propuesta me permitirá la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y agradezco”.

Manifestó en la carta que envió al Senado, donde argumentó que había aceptado la propuesta de la presidenta Sheinbaum para ser embajador.

Disposición

Según comentó Sheinbaum en una conferencia ‘mañanera’, ella le presentó la oportunidad en una reunión y Alejandro Gertz mostró su disposición para asumir un nuevo papel diplomático.

“Fue en reconocimiento al trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos en que a él le interesaba irse a una embajada y lo hará muy bien.

En una reunión se lo planteé”, relató la mandataria sobre cómo se desarrolló el proceso.