Mujer muere por disparo de agente de Migración en Minneapolis

Terrorismo doméstico dice Seguridad Nacional. Disparo imprudente acusa el alcalde de Minneapolis: ICE causa «el caos en nuestra ciudad»

Regeneración, 7 de enero 2026– Los pormenores del asesinato en Minneapolis se estaban dando a conocer el miércoles, pero la grabación del evento mostró una camioneta deteniendo el tráfico antes de ser rodeada por las fuerzas del orden.

El vehículo intentó avanzar, momento en el que un agente abrió fuego.

🇺🇸 | Mujer asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis identificada como Renee Good, de 37 años.



Según su madre, Renee tenía 3 hijos y no formaba parte de ningún grupo de protesta de ICE. – BNO.



pic.twitter.com/8J3h114KnT pic.twitter.com/uIvmMM1U93 — DONKAN (@DONKAN_ONCA) January 8, 2026

McLaughlin

La representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rápidamente culpó a la mujer por agredir a los agentes y afirmó que utilizó su vehículo como «arma».

“Un oficial de ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público, disparó tiros defensivos”.

Así lo escribió McLaughlin en un mensaje en X. Además, definió el incidente como un “acto de terrorismo doméstico”.

Frey

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue uno de los primeros en rechazar esa descripción, indicando que el agente de ICE disparó «imprudentemente» a la mujer.

Comentó que los agentes de inmigración están «causando el caos en nuestra ciudad».

“Están destrozando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando gente”, expresó Frey en una rueda de prensa.

Ya intentan justificar esto como defensa propia. Habiendo visto la grabación por mí mismo, quiero decirles directamente que eso es absurdo, afirmó el alcalde.

🚨#ÚLTIMAHORA Mujer asesinada por #ICE esta mañana en #Minneapolis, #EEUU🇺🇸, NO ES MIGRANTE 👇🏻



La mujer asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis el miércoles 7 de enero fue identificada por su madre como Renee Nicole Good, de 37 años.



Donna Ganger declaró al… pic.twitter.com/lL9cgHFXGz — Michelle Rivera (@michelleriveraa) January 8, 2026

Walz

En una rueda de prensa, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también describió el tiroteo como “completamente predecible” y “totalmente evitable”.

Exhortó a quienes participen en las manifestaciones a que mantengan la paz y añadió que ha puesto en alerta a la Guardia Nacional del estado.

“Siento tu enojo”, añadió.

Madre de la víctima

La madre de la mujer que fue asesinada, identificó a la víctima ante el Minneapolis Star Tribune como Renee Nicole Good, de 37 años.

“Era extremadamente compasiva. Cuidó de la gente toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”, declaró Donna Ganger al medio.

Los organismos encargados de la ley, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), estaban indagando en el lugar del tiroteo.

En el lugar, se veía la camioneta con un impacto de bala en el parabrisas y manchas de sangre en el reposacabezas la noche del miércoles.

Incidente

Este incidente representa un notable aumento de operaciones de control de inmigración en importantes ciudades de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump.

Los manifestantes se reunieron rápidamente en el lugar del tiroteo.

Algunos se enfrentaron a agentes federales fuertemente armados, que portaban máscaras de gas y usaron municiones químicas contra los manifestantes.

Los presentes gritaron «¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! » y «¡Fuera ICE de Minnesota! «.

🗣️ Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calificó a la mujer abatida en Minnesota como terrorista doméstica, afirmando que los agentes actuaron en defensa propia y que enfrentan ataques a diario.https://t.co/LRnELQOMNL pic.twitter.com/bBpwPO6Xxp — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 8, 2026

La zona

El área donde ocurrió el tiroteo es un modesto barrio al sur del centro de Minneapolis, la capital del estado de Minnesota.

A pocas calles de distancia, se hallan algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos del área, y a 1.6 kilómetros está el lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

La muerte de Floyd generó movilizaciones a nivel nacional en contra de la violencia policial.

El medio de comunicación Trace ha registrado al menos 28 casos en los que oficiales federales dispararon o usaron un arma durante una operación de control de inmigración.

Esto ha sucedido solo desde que Trump inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025.

En dichos eventos, al menos cuatro personas han perdido la vida y cinco han sufrido heridas.

Trump y Omar

En una publicación en Truth Social, Trump aseguró, sin presentar evidencias, que la mujer fallecida el miércoles era una «agitadora profesional».

Expresó que la «izquierda radical» era en gran parte responsable de la situación, una etiqueta vaga que generalmente aplica a quienes cuestionan sus políticas.

La representante Ilhan Omar, quien sirve a Minneapolis, fue una de las voces que criticó la operación migratoria y sus trágicas consecuencias.

«Mientes. No hubo ningún intento de atropellar al agente y ningún agente del ICE parece haber resultado herido».

Publicó en X, donde también compartió un video del tiroteo que se difundió ampliamente. “Salgan de nuestra ciudad”, añadió.