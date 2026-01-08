Gran honor conversar con Gustavo Petro: Trump

Trump invita a Petro a la Casa Blanca. Agradece llamada y tono de la llamada. Petro por cambiar matriz 100% energía limpia y evitar conflictos

Regeneración, 7 de enero de 2025. Por medio de redes sociales el presidente de Estados Unidos confirmó una conversación con su homólogo de Colombia, al que agradeció el tono de la conversación.

Y es que en su publicación en redes sociales Trump revela que ambos presidentes hablaron sobre sus desacuerdos, incluido el tema de las drogas.

El texto, remite a una invitación a Petro para que acuda a la Casa Blanca.

Petro por su parte Petro externó una propuesta de inversión en energías limpias por parte de Estados Unidos y evitar que América Latina sea un teatro de guerra por petróleo.

Plática

«Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido».

Evidentemente, se trata de una iniciativa del presidente colombiano.

Con relación al contenido del encuentro, Trump señala:

«Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente.

«El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios».

Y, precisa: «La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C».

Donald J. Trump Truth Social Post 06:53 PM EST 01.07.26



It was a Great Honor to speak with the President of Colombia, Gustavo Petro, who called to explain the situation of drugs and other disagreements that we have had. I appreciated his call and tone, and look forward to… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2026

Petro

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.

«Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza americana».

Esto, señala, «si se aprovechaba el gran potencial anual de energías limpias de suramérica: 1400 GW, mientras la demanda de EEUU por energía que soluciona el petróleo y el carbón es 840 GW anuales».

Es decir América Latina «puede lograr que el 100% de la matriz energética de EEUU, y eso sería el paso más grande en la lucha por detener la crisis climática en favor de la Vida».

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Eso significa la paz y la democracia global, aseguró Petro.

Seguidamente afirmó que un uso de «América Latina por petróleo solo llevaría a la destrucción del derecho internacional y por tanto a la barbarie y a una tercera guerra mundial».

Se pondría la paz del mundo «en verdadero riesgo y pasaríamos al colapso climático irreversible con la extinción de la vida».

Finalmente, el presidente de Colombia subrayó nuevamente:

«El potencial de energía limpia de América Latina, se hace realidad con una inversión de 500.000 millones de dólares, que los tiene es este momento EEUU».

«Esa es mi propuesta. Basada en la Paz, la Vida y la Democracia Global».