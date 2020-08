Gertz pide a senadores un Código Nacional Penal para atacar a la impunidad

El fiscal detalló frente a los senadores que ya tiene muy adelantado su proyecto con lo cual confía en que se tendrán resultados excelentes.

Regeneración, 18 de agosto del 2020.El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, planteó ante los senadores una Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal. Con lo cual se buscará mejorar la procuración e impartición de justicia en el país.

Durante su participación en el Foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana organizado por el Senado de la República, el fiscal general señaló que desde su llegada al cargo “los delitos federales han ido a la baja”.

Sin embargo, señaló que “mientras no haya un valor cívico, mientras no haya una manera de defender a todos los mexicanos que somos ofendidos por la injusticia, no va a haber un cambio”.

Es por ello que pidió a los legisladores una Ley Nacional de Justicia Cívica, misma que se tiene que aplicar todos los días en todos los municipios del país.

Gertz indicó que en términos generales todos los mexicanos debemos de tener los mismos derechos y el mismo marco jurídico. Por lo que pidió que debe de haber una normatividad aplicable para todos con un criterio universal.

Así mismo, precisó la importancia de un Código Nacional Penal para todos los delitos generales que sirva para defender nuestra convivencia y nuestra vida.

“Ya debe de acabarse ese sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quien asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos”, indicó Gertz.

Finalmente, el fiscal indicó que si esto se logra, el país va a tener resultados “verdaderamente excelentes”.