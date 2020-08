Gracias a su marido soy presidente: Trump a Michelle Obama

Regeneración, 18 de agosto, 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con ironía a la ex primera dama Michelle Obama diciéndole que logró llegar a ser presidente «gracias al trabajo que hizo su marido», el expresidente Barack Obama.

La primera dama había llegado a las tendencias de Twitter por su discurso inicial en el arranque de la Convención Nacional Demócrata, donde dijo que Trump «es el presidente equivocado» y pidió el voto por ahora candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden.

A través de Twitter Trump defendió su administración y criticó la de Obama:

«Alguien por favor explíquele a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo que hizo su marido, Barack Obama. Biden fue sólo una ocurrencia tardía, una buena razón para ese respaldo tan retrasado y poco entusiasta…

«Mi administración y yo construimos la economía más grande en la historia, de cualquier país, la apagamos, salvamos millones de vidas y ahora estoy construyendo una economía todavía más grande que antes. Los trabajos están fluyendo, NASDAQ ya está en un punto récord, el resto ya viene. ¡Siéntese y observe!»

….My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020