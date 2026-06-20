Gobierno Boliviano y Central Obrera Firman Acuerdo

El gobierno de Bolivia y la Central Obrera pactaron el fin de 50 días de bloqueos tras un diálogo enfocado en la reconciliación nacional

Regeneración, 19 de junio de 2026.– El gobierno boliviano y la Central Obrera lograron este viernes un acuerdo histórico.

La firma busca pacificar el país tras cincuenta días de bloqueos.

Esta medida pone fin a las protestas que exigían la renuncia del mandatario.

Los manifestantes mantenían sitiadas a las ciudades de La Paz y El Alto.

El presidente Rodrigo Paz destacó el diálogo como una herramienta para superar la crisis actual.

Él afirmó: «Hoy damos una respuesta al pueblo, es un cierre de ciclo. Estamos comenzando un nuevo ciclo».

La decisión permite retomar el abastecimiento de alimentos en las regiones afectadas.

Representa un avance fundamental para la estabilidad política en la nación andina.

Compromisos para la reconciliación nacional

El mandatario reconoció la necesidad de realizar ajustes en su administración actual.

El presidente Paz señaló: «Tendremos que cambiar cosas en el gobierno para entender mejor el futuro».

Subrayó la importancia de escuchar activamente a otros sectores sociales del país.

También añadió: «Esa palabra, reconciliación, tiene más fortaleza que nunca» durante su discurso oficial.

Ante este panorama, el líder sindical Mario Argollo confirmó el levantamiento definitivo de las protestas.

Argollo declaró: «Hoy creemos que hemos llegado a un punto que el país está esperando».

Informó que los sectores sociales trabajarán directamente con las autoridades del gabinete estatal.

Las partes buscarán soluciones concretas mediante mesas técnicas de negociación profunda.

Hoja de ruta para la reactivación económica

El gobierno y los sindicatos abordarán las demandas pendientes a partir del 24 de junio.

Las mesas técnicas servirán para resolver los puntos específicos de la agenda obrera.

Esta estrategia técnica permitirá canalizar las inquietudes de los trabajadores de forma ordenada.

Se busca evitar nuevos conflictos que afecten la economía nacional nuevamente.

Posteriormente, se prevé una recuperación gradual de todas las actividades productivas en el país.

El acuerdo garantiza el cese inmediato de los bloqueos en las rutas nacionales.

La ciudadanía espera que este pacto restablezca la normalidad en todo el territorio.

Ambas partes se comprometieron a mantener la paz social durante este proceso.