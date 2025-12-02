Venezuela en la OPEP: EE.UU busca «apoderarse» del petróleo

La vicepresidenta denuncia que Estados Unidos busca “apoderarse de sus reservas petroleras”. Concesiones son retiradas a aerolíneas

Regeneración, 1 de diciembre 2025– El Gobierno de Venezuela denunció, durante la conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, que EE.UU estaría intentando apoderarse de las reservas de petróleo del país bajo el argumento de combatir el narcotráfico con el despliegue militar en el Caribe.

Apoderarse del petróleo

“Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el Gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

La más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.

Dijo la vicepresidente Delcy Rodríguez, quién leyó una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez señaló que esta acción “no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además…

…pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado internacional”.

Campaña de presión

Trump mantiene la campaña de presión sobre Venezuela diciendo que su espacio aéreo debe considerarse cerrado.

Venezuela hizo un llamado al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y a los miembros de la alianza OPEP+.

En el pidió que contribuyan a frenar lo que calificó como una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza”.

Además, Rodríguez dijo que esta situación “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

Despliegue militar

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y perseguir a los que califica de narcoterroristas, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe.

Este, se ha visto recientemente reforzado con la llegada de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford.

Hace más de una semana, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

El Gobierno de Trump acusó a Maduro, junto con altos mandos del Ejército y del Gobierno venezolano, de liderar esta organización.

Caracas ya ha advertido que se trata de un “invento”.

Crisis de conectividad

A este escenario de tensiones se sumó desde el pasado sábado una crisis de conectividad aérea en Venezuela.

Esto, luego de que EE.UU. instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa”.

Como respuesta, Caracas revocó este miércoles las concesiones de vuelos a compañías internacionales como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.