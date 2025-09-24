Google celebra 20 años en México con más inversiones

Google en México: Nuevas oficinas, Google Pixel y capacitación masiva. En 2023 Google generó más de 278 mil millones de pesos en México

Regeneración, 24 septiembre de 2025. En redes destacan que Google celebra dos décadas en México con fuerte inversión en Inteligencia Artificial y crecimiento.

Se destaca la inauguración de nuevas oficinas, la llegada de Google Pixel y programas de capacitación masivos para emprendedores y estudiantes

Google

Así se anunció que las plataformas Google se enfocarán en la inteligencia artificial, la educación y el desarrollo tecnológico del país.

Por otra parte, se destaca que el anuncio en el Campo Marte.

En ese contexto Google México dijo que el 89% de los mexicanos encuestados por IPSOS considera que la presencia de la empresa ha tenido un impacto positivo en sus vidas.

Además anunció la entrega de 89 mil becas para sus Career Certificates, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la International Youth Foundation.

Se indica que los cursos, son de inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital, han beneficiado a más de 29 mil 500 mexicanos desde 2019.

Además, la compañía ha lanzado el programa “Inmersión Emprendedora con IA”, una iniciativa gratuita en conjunto con las escuelas en línea Alura y Código Facilito.

¡Hoy celebramos 20 años de Google en México! Fuimos la primera oficina en AL de habla hispana y hoy un estudio reciente de IPSOS confirma que 89% de los mexicanos afirman que la presencia de Google ha tenido un efecto positivo en sus vidas.



🧵 Abrimos hilo: 👇#GoogleEnMéxico pic.twitter.com/i3NmuTl4sq — Google México (@googlemexico) September 24, 2025

Misma, que busca capacitar a 100 mil pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el uso de la inteligencia artificial para mejorar su marketing, atención al cliente y gestión financiera.

Como complemento, a partir de este mes, estudiantes de México tendrán acceso gratuito por un año a Google AI Pro.

Predicción

El gigante ha presentado soluciones tecnológicas que buscan resolver problemáticas nacionales como la movilidad y los riesgos ambientales.

Por un lado, el Proyecto Green Light utiliza IA y Google Maps para optimizar el flujo vehicular en las ciudades. En Monterrey, Nuevo León, esta tecnología ya está implementada en 157 intersecciones.

En el ámbito ambiental, Google Research ha desarrollado un modelo de IA capaz de predecir inundaciones con hasta siete días de anticipación.

Esto es, enviando alertas a los usuarios a través de la Búsqueda y Google Maps.

Colabora además con el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA para aplicar este modelo y beneficiar a las comunidades vulnerables.

Datos

«Inmersión Emprendedora con IA»: Programa gratuito para capacitar a 100 mil pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el uso de la inteligencia artificial.

Además, acceso a Google AI Pro: Estudiantes mexicanos tienen acceso gratuito por un año a la herramienta Google AI Pro.

Ofrece, formación en tecnologías de nube: La meta es capacitar a 1 millón de mexicanos en tecnologías de nube e IA para 2030.

Asimismo, Google.org invertirá 2 millones de dólares adicionales para ampliar el programa, que ofrece recursos de IA y aprendizaje automático a docentes y estudiantes.

E incluso se estima estima que la digitalización impulsada por estas inversiones podría aumentar el PIB de México en un 15% para 2030.

Asimismo en 2023, las plataformas de la cita empresa generaron más de 278 mil millones de pesos en la economía mexicana.

Creación de empleos: La inversión en la región de nube en Querétaro proyecta la creación de cien mil empleos para 2030.

El ecosistema de aplicaciones de Android ya ha generado 170 mil 800 empleos en México.