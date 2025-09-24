Tiroteo en instalaciones de Migración y Aduanas en Dallas, Texas

Fallecidos tirador y dos personas en Dallas. El ataque provino de edificio adyacente. Balas con mensaje contra ICE

Regeneración, 24 de septiembre 2025– Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras ser disparadas por un presunto francotirador en un centro de inmigración en Dallas, Texas.

El tirador también está muerto por una bala autoinfligida tras el incidente, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El ataque se desató el miércoles por la mañana en un centro de detención para Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

🔥🚨UPDATE: Dallas ICE Facility Shooting



At 6:48 AM, four people were shot. Two are confirmed dead, including the shooter.



Bullet rounds reportedly contained anti-ICE messages. The FBI is actively on the scene. pic.twitter.com/aZBhzrSJa8 — Digital Gal 🇺🇸 (@DigitalGal_X) September 24, 2025

Motivo no claro

El motivo o los objetivos del ataque no están claros. Fox News citó a funcionarios diciendo que ningún agente de la ley había resultado herido.

«Aunque aún no sabemos el motivo, sabemos que los agentes de ICE enfrentan una violencia sin precedentes contra ellos», dijo Noem. «Debe parar».

La policía de Dallas dijo en X: «La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio del gobierno desde un edificio adyacente.

«Dos personas fueron transportadas al hospital con heridas de bala. Una víctima murió en la escena. El sospechoso ha fallecido».

Información preliminar

Información preliminar sugiere que un francotirador llevó a cabo el tiroteo desde fuera de las instalaciones…

…y golpeó a las víctimas en un «lugar de detención segura», dijo a CNN el director interino del ICE, Todd Lyons.

Re: Dallas ICE shooting pic.twitter.com/zX73Ppd6Wr — Lakota Man (@LakotaMan1) September 24, 2025

Dijo que tres individuos estaban «abajo», incluyendo al presunto tirador. «No estamos seguros de su condición», dijo Lyons.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que «parece que los detenidos estaban entre las víctimas».

Lesiones

«Sabemos que nuestras fuerzas del orden del ICE no resultaron heridas, pero no estamos seguros de la seguridad local y otras fuerzas del orden locales.

"Esta mañana hubo un tiroteo en la oficina de campo de #ICE en #Dallas. Podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida": Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. pic.twitter.com/uF1WCgPKXT — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 24, 2025

Parece que potencialmente ha habido lesiones allí», dijo McLaughlin a Fox News.

La oficina de campo del ICE en Dallas ha sido blanco de una serie de protestas este verano.

Un hombre fue arrestado en agosto después de que entrara en las instalaciones afirmando tener una bomba en su mochila, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Bratton Dean Wilkinson, de 36 años, había mostrado al personal de seguridad un dispositivo en la muñeca que describió como un «detonador» de la bomba, dijo el DHS.

DHS

Un alto funcionario del DHS dijo en ese momento:

«Estos incidentes llegan después de meses de calumnias y retórica de activistas, políticos y medios de comunicación…

…que comparan las fuerzas del orden de ICE con la Gesta nazi, secuestradores y la Policía Secreta».

El mes pasado se efectuaron disparos contra oficinas de ICE en San Antonio, Texas.

No se reportaron heridos en ese incidente, que ICE achacó a la «retórica política».

Violencia

Otro tiroteo ocurrió el día festivo del 4 de julio en una instalación del ICE en Alvarado, Texas, luego de que una protesta se intensificara en un enfrentamiento con la policía.

Un oficial recibió un disparo en el cuello y sobrevivió.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, publicó el miércoles en X:

«El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, particularmente al ICE, debe cesar. Estoy rezando por todos los heridos en este ataque y por sus familias».