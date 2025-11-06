Sheinbaum recibirá al presidente Macron en Palacio Nacional

Renovación de acuerdo comercial con la Unión Europea. Con Francia: Cooperación, económica, científica y devolución de códices: Sheinbaum

Regeneración, 6 de noviembre de 2025. Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al presidente de Francia, Emmanuel Macron con quien hablará en privado de cooperación económica, científica, tecnológica y cultural.

Además desde Palacio Nacional adelantó que realizarán la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea en 2026.

“La visita del presidente Macron representa una oportunidad para profundizar la cooperación entre ambas naciones. No sólo en el ámbito económico, sino en la cultura, la ciencia y la innovación tecnológica”, afirmó en las Mañaneras del Pueblo.

🇲🇽🇫🇷 La mandataria Claudia Sheinbaum confirmó que la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, incluirá una reunión donde abordarán temas históricos, especialmente la devolución de códices mexicas.https://t.co/rnk7srWWCh — Canal 44 (@CANAL44TV) November 6, 2025

Sheinbaum

Cabe destacar que previo al encuentro privado, entre Sheinbaum y Macron, ambos estarán en una ceremonia de recepción al mandatario francés.

Además, acompañado de una delegación de empresarios mexicanos, según lo adelantó la jefa del Poder Ejecutivo federal el 30 de octubre.

Entre los temas centrales destaca la insistencia del Gobierno de México para la repatriación de los códices Borbónico y Azcatitlan.

Así como el fortalecimiento de los lazos bilaterales en innovación, educación superior y patrimonio cultural.

Sheinbaum adelantó que en la reunión participarán los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Cultura y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y el representante diplomático francés en México.

Relaciones

Posteriormente a la recepción y al encuentro privado entre mandatarios, también habrá una sesión ampliada con ambos equipos de gobierno.

Lo anterior para nuevos mecanismos de colaboración en materia de inversiones sostenibles y desarrollo científico.

🇲🇽 🤝 🇫🇷 La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que uno de los temas centrales del encuentro será la posible devolución de códices mexicas conservados en Francia, piezas clave para reconstruir la memoria histórica del país 🇲🇽 🤝 🇫🇷



https://t.co/QBkldvDxT2 — Ángel Lucio (@ngelLucio) November 6, 2025

Para 2022, Francia se colocó es el sexto inversionista europeo en México, y el noveno a nivel mundial. Con 550 empresas francesas operando en los 32 estados de la República Mexicana.

Y en esa época, 37 en la bolsa francesa (CAC 40).

Lo anterior generando 150 mil empleos en México, 78% de los cuales se localizan fuera de la Ciudad de México.

De igual manera, cerca de 20 empresas francesas emplearon más de mil empleados cada una, y seis más de diez mil empleados.

Dichas acciones en automovilística, aeronáutica, salud, energía, agroalimentaria, industria y tecnología.

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) confirmó, durante la #MañaneraDelPueblo, que su homólogo de #Francia, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), visitará #México el próximo 7 de noviembre y señaló que en la reunión privada dialogarán sobre la relación… pic.twitter.com/oD6bQEzuvS — SPR Informa (@SPRInforma) November 6, 2025

En 2021 México fue el país latinoamericano con más proyectos de inversión en Francia, ya que empresas mexicanas invirtieron en más de 10 proyectos y han creado 135 nuevos empleos.

Además, entre las cinco primeras empresas latinoamericanas en Francia, tres son mexicanas, ALSEA, CEMEX y Sigma, y proporcionan más de 4,300 empleos en Francia.

Finalmente, se subraya en redes que México tiene más de 30 acuerdos de libre comercio con 50 países alrededor del mundo.