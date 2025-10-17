Grupo Jahzer: guardia de la cúpula de la Luz del Mundo

La agrupación entrena militarmente y protege templos y colonias con armamento. Señalamientos recientes apuntan a que participa en delitos

Regeneración, 16 de octubre 2025– El 23 de septiembre, en un operativo con elementos del Ejército, la Guardia Nacional, policías y la Fiscalía, se encontró con «un gran número de casas de campaña y gente realizando actividades de adiestramiento para un cuerpo de seguridad».

Terreno remoto

Los agentes que llegaron a aquel terreno remoto entre maizales donde el estado mexicano de Michoacán colinda con el de Jalisco, hallaron algo «totalmente atípico».

«Unos vecinos habían llamado al 911 para alertar de un presunto campo de entrenamiento de la delincuencia organizada»;

«Así que integramos una fuerza con suficiente volumen de fuego para ir a revisar la situación», dijo el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés.

Requisaron cuchillos y navajas, una pistola nueve milímetros, 19 réplicas de armas de fuego— «exactamente iguales a las funcionales en peso…

…medidas y características, solo que no detonan una bala»—, equipo táctico y simuladores de explosivos.

38 detenidos

Y detuvieron en flagrancia a 38 hombres que, lejos de reconocerse sicarios de un cartel, aseguraron ser feligreses de una iglesia.

«Se identificaron como miembros de La Luz del Mundo y manifestaron que se encontraban entrenando para el fin del mundo, para el Apocalipsis», dice el secretario Oseguera.

🚨😮 Entrenaban para “el fin del mundo”… ¡pero les cayó la voladora!

En Vista Hermosa, #Michoacán, un grupo de casi 40 hombres de la guardia secreta “Jahzer” de La Luz del Mundo fue detenido mientras practicaba tácticas “apocalípticas”.

Vestidos de negro, con armas falsas,… pic.twitter.com/I8J8C27duq — Changoonga.com (@michangoonga) September 24, 2025

A los dos días fueron dejados en libertad, después de que una jueza federal declarara ilegal su detención.

Esto, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no había presentado pruebas para probar los delitos de asociación delictiva y portación de armas de fuego.

El hallazgo volvió a poner sobre la mesa un asunto que esta iglesia con sede en Guadalajara (Jalisco, México) y presencia internacional ha negado.

Grupo armado

Pero al que sus exmiembros, víctimas, testigos, expertos, documentos judiciales y videos internos llevan años apuntando:

La existencia de un grupo, militarmente entrenado y armado, cuya función sería proteger al líder y su círculo, así como las propiedades y sedes de la organización.

Y lo hizo coincidiendo con el nuevo juicio en Estados Unidos contra el jefe de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.

Mientras cumple los 16 años y 8 meses de cárcel a los que fue condenado en 2022 en California, Naasón Joaquín García, el llamado «apóstol»…

…enfrenta esta vez en un tribunal de Nueva York cargos relacionados con el crimen organizado y la explotación infantil, algo que tanto él como la institución que encabeza rechazan.

Testimonio

A Sharim Guzmán, exmiembro de la iglesia y marido de Sochil Martin, cuyo testimonio fue clave para el arresto de Joaquín García en 2019…

…y su posterior enjuiciamiento, la noticia de la detención en Michoacán no lo sorprendió.

«Siempre supimos de la guardia, la veíamos cuidar del Apóstol y su familia, vigilar los templos, sobre todo Bethel y la Hermosa Provincia»;

El barrio de Guadalajara en el que la institución tiene su sede y principal centro de poder, continúa.

Tampoco lo tomó desprevenido la respuesta de los detenidos a la pregunta de qué hacían en aquel terreno en medio de la nada.

Fin del mundo

«Toda la vida nos enseñaron que un día no muy lejano iba a llegar la persecución y que iba a ser el fin del mundo», explica.

Según Guzmán, estos agentes son reclutados desde niños. A él mismo le sugirieron sumarse, cuenta.

«Un amigo de la familia, que pertenecía a la guardia, me invitaba y me invitaba».

Y coincide con otros antiguos miembros de la iglesia, testigos y especialistas al identificar a la agrupación con el nombre de Jahzer.

Grupo Jahzer

Y señalar que tiene su origen en la escolta civil que fundó el antiguo apóstol y padre del actual, Samuel Joaquín Flores, llamada Grupo Jericó o Guardia de Jericó.

En el pasado desfile del 15 de septiembre, la víspera del Día de la Independencia de México, celebrado en Hermosa Provincia participó un grupo con ese nombre.

Un exmiembro afirma que tenía unos 16 años cuando unos amigos un par de décadas mayores, quienes formaban parte del cuerpo de seguridad, lo convidaron a unirse.

«Cumplía con las características, porque llevaba años practicando boxeo, y además me llamaba la atención, por poder estar más cerca del que para nosotros era el siervo de Dios», reconoce.

Dice que terminó por echarse atrás porque sus actividades iban más allá de proveer vigilancia y protección y presuntamente incurrían en delitos.

Documentos judiciales

Pero no solo los que dejaron atrás la congregación hablan de un grupo de seguridad entrenado en el uso de armas dentro de la misma. También se menciona en documentos judiciales.

Es el caso de la demanda civil contra Joaquín García y La Luz del Mundo presentada en Los Ángeles en 2020.

Construida a partir de lo que Sochil Martin pudo conocer durante los años en los que sirvió a la iglesia;

Y los testimonios de otros antiguos feligreses, y que trataba de hacer una radiografía de la organización.

«Aquellos que viven en las comunidades de La Luz del Mundo, tales como la Hermosa Provincia, ven sus movimientos regulados.

Esto lo hace un conjunto de guardias de estilo militar. Se requieren permisos especiales para las ausencias prolongadas», se lee en el documento.

Defensa

Desde que se supiera del arresto y posterior liberación de los 38, varios fieles han salido en su defensa en las redes sociales y en foros de internet.

«Solo porque cometieron el pecado de ir a entrenar a la sierra, no por eso pueden venir a decir que somos un brazo armado de tal», decía Ted Rojas en Facebook.

Elio Masferrer Kan, investigador emérito de la ENAH, ha visto en su trabajo de campo cómo distintas congregaciones suelen tener equipos de seguridad.

«Es común que las iglesias cuenten con personal dedicado a cuestiones de orden interno, como controlar quien entra al templo, quién está participando del ritual y quién tiene otros fines», dice.

Oseguera Cortés se dice en contra de la decisión de la jueza de dejar a los 38 detenidos en libertad.

Comenta asimismo que la entidad que encabeza ha solicitado una investigación con mayor profundidad.

Sheinbaum

Los cuestionamientos sobre la puesta en libertad de los detenidos llegaron hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

«Hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad.

Entonces lo que hay que perseguir es el delito y en todo caso hacer la revisión por parte de Secretaría de Gobernación»;

Respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el caso en una Mañanera.

A falta de que eso suceda, de momento Sharim Guzmán, exmiembro de La Luz del Mundo, deja otra pregunta sobre la mesa:

«¿Cómo se verá en el proceso judicial en Nueva York que en México hayan encontrado este presunto campo de entrenamiento táctico-militar?».