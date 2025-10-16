Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela

Trump insiste en indiciar a Maduro por narcoterrorista. Tras acciones en el Caribe ahora considera actuar en tierra

Regeneración, 16 de octubre 2025– El presidente de Estados Unidos reveló su autorización para acciones de la Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

Cabe destacar que en conferencia de prensa Trump expresó dos argumentos para dichas acciones y abundó que considera ampliar acciones contra lo que denomina narcoterrorismo.

«Lo autoricé por dos razones, realmente», dijo el presidente estadounidense, antes de acusar a Maduro de liderar un régimen «narcoterrorista» y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a los Estados Unidos.

#WATCH | US President Donald Trump confirms covert CIA operations in Venezuela and hints at possible strikes against alleged drug cartels, escalating tensions with President Nicolás Maduro, who orders military exercises in response.#US #Venezuela #Trump #Maduro #Geopolitics pic.twitter.com/yjrvOb18tu — DD India (@DDIndialive) October 16, 2025

Operaciones

Donald Trump autorizó este miércoles operaciones de la CIA contra Venezuela y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles del país caribeño.

Poco después, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió con un llamado a rechazar los «golpes de Estado de la CIA» y la «guerra en el Caribe».

Secretario general del PSUV, denunció este miércoles que «no hay Pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA«. El dirigente venezolano respondió así al anuncio del presidente Donald Trump de autorizar operaciones de la agencia en Venezuela pic.twitter.com/Zu3NDDiqzI — JORGE GUERRA PSUV 60K (@JorgeGuerra0185) October 16, 2025

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos.

Hasta ahora hubo al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos «narcoterroristas» con saldo de 27 muertos.

¿Son estos los últimos días del régimen de Maduro?



Trump se prepara para operaciones terrestres en Venezuela, organizadas por la CIA. pic.twitter.com/TcamcsurUO — Miralba Ruiz (@Miralba) October 16, 2025

Informe

En entrevista en la Oficina Oval, Trump fue interrogado sobre un informe del New York Times.

Este afirmaba que había aprobado en secreto que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro.

Se negó a comentar en detalle. «Pero lo autoricé por dos razones, realmente», dijo.

#ENVIDEO | "No al injerencismo y a la invasión" Fue lo que declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum luego de la afirmación del presidente Trump sobre que hay una misión de la CIA en Venezuela pic.twitter.com/8hIGkosVRg — teleSUR TV (@teleSURtv) October 16, 2025

Después acusó a Maduro de liderar un régimen «narcoterrorista» y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para «eliminar» a Maduro, Trump dijo:

«Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?».

Ataques terrestres

Trump agregó que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, tras los golpes mortales contra presuntas embarcaciones de drogas.

«Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar», declaró Trump.

Maduro niega los señalamientos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Afirma que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la «amenaza militar más letal y extravagante de la historia».

Respuesta de Maduro

«No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz.

Ni al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia.

No a los golpes de Estado dados por la CIA», dijo Maduro sin mencionar explícitamente la información del New York Times.

«¿Hasta cuándo los golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia»;

Añadió en un acto transmitido de forma obligatoria por radio y televisión.

Ejercicios militares

El despliegue militar estadounidense comenzó poco después de que la justicia estadounidense aumentó a 50 mdd la recompensa por información para la captura de Maduro.

En reacción el mandatario venezolano ordenó ejercicios militares en la zona de frontera con Colombia;

Y también en Catia y Petare, las dos barriadas populares más grandes de Venezuela ubicadas en Caracas.

«Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio.

Allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria, nuestro pueblo», dijo Maduro.

Movilización

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare.

Además, el martes se realizaron ejercicios «en toda la fachada caribeña atlántica de Venezuela».

Se prevé otras actividades militares en los estados Táchira, Apure y Amazonas, en la porosa frontera con Colombia.

Maduro dijo que la movilización busca «defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados» y comunidades «para seguir ganando la paz».

«Hay que incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir;

Defensa

Todas las tareas de preparación integral para la defensa, mayor despliegue y máxima preparación», instruyó Maduro rodeado por miembros del alto mando militar.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló más temprano desde uno de los puntos de concentración en Caracas que los ataques de Estados Unidos:

«Solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales».

Los ejercicios de movilización son parte de una «ofensiva permanente» frente al «asedio» y la «agresión» de Estados Unidos, sostuvo Cabello.