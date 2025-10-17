Brugada inaugura Séptima Feria de los Barrios del Centro Histórico

Para recuperar la esencia, promover el repoblamiento, y la economía de la zona se hace la Feria de los Barrios con una amplia oferta

Regeneración, 16 de octubre 2025– Clara Brugada encabezó la inauguración de la séptima edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre.

💫🌆 ¡Extendemos a todas y todos los capitalinos una invitación para visitar esta Feria de los Barrios del Centro Histórico!



✨💪🏻 En esta feria podrán encontrar gastronomía, artesanías, herbolaria, joyería y mucho más.



🗓️ 15 al 19 de octubre

🕔 De 11:00 a 18:00 hrs… pic.twitter.com/Py4Jw8PXnH — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 15, 2025

Recuperar la esencia

El objetivo es recuperar la esencia económica y cultural de los barrios originarios del centro de la capital.

Inaugura Clara Brugada la Séptima Edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico; anuncia recuperación de esta zona patrimonial.

🤲 Preservamos la memoria y tradición de nuestra ciudad. ⛪



🙋‍♀️ La directora general de @Centro_CDMX, Loredana Montes López, destacó la importancia de celebrar la 7ma edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico, el cual busca prevalecer la cultura existente en el… pic.twitter.com/Ag2aTIMJPe — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 15, 2025

La Jefa de Gobierno indicó que el proyecto de recuperación del Centro Histórico incluye la iluminación de más de 42 kilómetros de espacios públicos;

Un plan especial de seguridad, así como reactivación económica y cultural.

Variedad gastronómica

La muestra ofrece una gran variedad gastronómica, productos y oficios; permanecerá en la Plaza Tolsá hasta el próximo domingo

Acompañada por vecinos y comerciantes en la Plaza Tolsá de esta zona patrimonio cultural de la humanidad…

…la jefa del Ejecutivo local destacó el compromiso de su administración para recuperar de forma integral esta área que dio origen a la Ciudad de México.

🎪Más tarde, @ClaraBrugadaM encabezó el corte de listón y recorrido por los stands de la 7ª Feria de los #Barrios del Centro Histórico.



Del 15 al 19 de octubre, las y los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía y tradiciones de la capital.



📽️: @yoidivision pic.twitter.com/piqIFpHZPk — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 15, 2025

Mediante un proyecto que implica el impulso al repoblamiento, a la cultura, las tradiciones y a la reactivación de negocios de barrio.

Propuestas

“Tenemos un conjunto de propuestas para que cada vez más y más lugares del Centro Histórico sean activados, mejorados y recuperados;

Ha hecho mucho el Centro Histórico en este sentido y ahora va a hacer más, porque vamos a aumentar el presupuesto para el próximo año”, aseguró.

Clara Brugada precisó que uno de los objetivos es combatir la gentrificación, como lo establece el Bando 1, a fin de lograr una ciudad habitable, accesible y con arraigo local.

📹 #Vídeo | Esta tarde, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), inauguró la 7ª Feria de los Barrios del Centro Histórico, frente al Museo Nacional del Arte. La muestra cultural rescata 16 oficios tradicionales de la zona y algunos en vía de extinción. pic.twitter.com/lrJbClOtm9 — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) October 15, 2025

De manera específica detalló el desarrollo de proyectos culturales en los barrios y un plan especial de seguridad para esta zona.

“Vamos a tener incluso el equipo de seguridad que va a estar a cargo del Centro Histórico para que sea identificado de inmediato;

Con un uniforme especial, con un proyecto especial de apoyo a la seguridad ciudadana, a la seguridad de los comercios, a la seguridad de todos”, indicó.

Iluminación

En ese sentido, anunció la implementación de un plan de iluminación de 42 kilómetros de vialidades y espacios públicos…

…del Centro Histórico de la Ciudad de México y un medio de transporte específico denominado Centrobús.

Finalmente, la Jefa de Gobierno invitó a todos los capitalinos a visitar la Feria de los Barrios del Centro Histórico.

Ofrece una variedad de productos, artículos, alimentos y artesanías de negocios tradicionales, del 15 al 19 de octubre de 2025, en la plaza Tolsá.

Al hacer uso de la voz, la directora general del Fideicomiso Centro Histórico, Loredana Montes López…

…señaló que el objetivo de la séptima edición de la feria es preservar la memoria y la tradición de los barrios en el Centro Histórico.

Centro de 10 km cuadrados

Dijo que en algún momento fue la ciudad completa, y destacó que es el más grande de América Latina con su área de 10 kilómetros cuadrados.

Asimismo, Montes López indicó que se llevará a cabo un proyecto en el marco de los 700 años de la fundación de la gran Tenochtitlan.

Una iniciativa que busca conformar un corredor alrededor de lo que fuera aquel territorio, que incluirá a Tlatelolco, como un detonante turístico.

Corte de listón

Tras el corte de listón inaugural, las autoridades presentes, encabezadas por la Jefa de Gobierno…

…recorrieron uno a uno los stands de la Feria de los Barrios para conocer de voz de cada expositor los platillos…

…o actividades que realizan de manera cotidiana en esta importante zona del territorio capitalino.

La Feria de los Barrios del Centro Histórico cuenta con la presencia de 16 stands que albergan diferentes oficios.

Así como 14 más destinados a la gastronomía con platillos tradicionales, mismos que permanecerán en la Plaza Manuel Tolsá hasta el domingo 19 de octubre, de 11:00 a 18:00 horas.

Acompañaron a la Jefa de Gobierno, la secretaria de Cultura, Ana Francis Lopez Bayghen Patiño;

La directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura, Mariana Gómez Godoy;

El titular de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Carlos Cervantes Godoy, y el director general de Servicios al Turismo, Jorge Guerrero Carrasco.