¿Guanajuato es Estado fallido? AMLO explica la realidad

El presidente López Obrador aseguró que Guanajuato no es un estado fallido y señaló que la violencia incrementó en la entidad porque sexenios pasados toleraron la delincuencia.

Regeneración, 10 de junio del 2021. Guanajuato no es un Estado fallido, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante su conferencia de prensa. El jefe del Ejecutivo afirmó que su administración trabaja para que haya paz y tranquilidad en todo el país, incluida esa entidad.

Además, atribuyó los problemas de violencia e inseguridad del estado a que en administraciones anteriores se toleró la delincuencia; incluso, resaltó, había contubernio entre las autoridades y el crimen organizado.

El primer mandatario consideró que esa problemática es contradictoria; pues Guanajuato es una de las entidades que tiene más crecimiento económico, aumento de empleo y desarrollo empresarial. Sin embargo, se abandonó el desarrollo social. Un ejemplo es que dejó de impulsarse la educación pública, lo que provocó que la mayoría de las escuelas sean privadas.

«Hubo crecimiento económico, pero sin bienestar; hubo progreso, sin justicia y con corrupción», comentó.

Asimismo, resaltó que ahora es uno de los estados con más violencia. Ayer ocurrieron 8 homicidios 8 homicidios Guanajuato , de 80 a nivel nacional. Al respecto, López Obrador informó que la entidad tiene alrededor del 15 por ciento de los homicidios del país.

Liberaciones del Poder Judicial

AMLO criticó el actuar de varios jueces del Poder Judicial que han ordenado la liberación de personas que enfrentan acusaciones por delitos relacionados con la delincuencia organizada, como El Güero Palma.

En este sentido, mencionó que ese caso sucedió el sábado 1 de mayo, un día inhábil, y dieron como plazo 24 horas. «¿Que no pueden en vez de 24 horas dar 72?, ¿qué no pueden decidir que no va a ser el sábado?, ¿qué lo tienen que hacer un día hábil?», cuestionó.

Posteriormente se exoneró a José Antonio Yépez, mejor conocido como El Marro, de delitos contra servidores públicos. El narcotraficante es el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

«Imagínense la situación de policías, soldados, marinos; de mucha gente que por cumplir su deber pierde la vida y de repente el juez dice queda absuelto», expresó y dijo que ahora se discute la posibilidad de liberar a Adrián Alonso Guerrero, alias El Ocho, preso en Durango.