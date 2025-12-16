Jefa Clara lanza 15 acciones para combatir y desarticular extorsión

Contra extorsión: Red ciudadana, gabinete especializado en investigación, inhibición de señal en penales, atención a denuncias en tiempo real

Regeneración, 15 de diciembre de 2025. La Jefa de Gobierno recordó que la Ciudad de México fue pionera en agravar el delito de extorsión.

Esto, al equiparar penas entre tentativa y delito consumado, además de establecer su persecución de oficio

Y es que bajo el lema de “Vamos por una ciudad libre de extorsión”, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó una estrategia de 15 acciones orientadas a prevenir, combatir y desarticular las redes dedicadas a la extorsión.

Desde el Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina señaló que la extorsión representa una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Por lo que requiere una respuesta integral que articule acciones preventivas, operativas y legales desde el Gobierno de la Ciudad de México.

La estrategia Vamos por una Ciudad Libre de Extorsión combina prevención con talleres y una línea especializada, coordinación operativa entre @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, además de reformas legales para sancionar este delito con firmeza. En la #CapitalDeLaTransformación combatir la… pic.twitter.com/AHbjmejj2f — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

Brugada

Como resultado de dicha Estrategia Integral contra la Extorsión, en lo que va de 2025 se han registrado 234 personas detenidas por el delito de extorsión y 23 más por tentativa.

Esto es, cifras que superan de manera significativa las del mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 181 y nueve detenciones, respectivamente.

Clara Brugada recordó que la capital del país fue la primera entidad en agravar el delito de extorsión, al equiparar las penas de la tentativa con las del delito consumado y establecer su persecución de oficio.

Lo que permite actuar desde el primer contacto delictivo y proteger a las víctimas antes de que el daño se concrete.

Pacto

Estamos construyendo una #CapitalDeLaTransformación fraterna, segura y sin desigualdad. En el informe de seguridad de noviembre de 2025 los resultados son contundentes, con el menor número de delitos desde 2015 y el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2012. pic.twitter.com/T7ks6erXy7 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 15, 2025

Como eje central de la estrategia, anunció la convocatoria a un Pacto de Ciudad contra la Extorsión, que será firmado a inicios del próximo año.

Además, precisó que involucrará a comerciantes, empresarios, organizaciones sociales, escuelas, iglesias y diversos sectores, con el objetivo de enfrentar de manera colectiva este delito.

Durante 2025, detalló Clara Brugada, se colocaron mil 897 botones, frente a 296 del año anterior.

Al considerar botones físicos y virtuales, la cifra asciende a 2 mil 170, en comparación con 361 en 2024.

En materia de prevención, se crearán redes vecinales, empresariales y comerciales, acompañadas de capacitación, talleres y acciones de autocuidado.

Esto, dijo, para que la ciudadanía cuente con información clara y no enfrente la extorsión de manera aislada.

Campaña

La estrategia contempla también una nueva campaña de comunicación para fortalecer la cultura de la denuncia.

Asimismo, la campaña para recordar que las víctimas pueden solicitar atención inmediata a través de líneas especializadas, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

Presentamos el informe de seguridad de noviembre de 2025 y los resultados son contundentes: se registró el menor número de delitos desde 2015 y el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2012.

Los delitos de alto impacto disminuyeron 58% en comparación con 2019, el robo de… pic.twitter.com/TYlzeivISV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 15, 2025

Como se sabe, con acompañamiento y asesoría profesional.

En el ámbito operativo, la Jefa de Gobierno anunció el fortalecimiento de la videovigilancia en negocios, la vinculación de cámaras privadas al C5.

E incluso la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de un gabinete especial contra la extorsión, que coordinará acciones entre dependencias clave.

Finalmente, el plan incluye acciones ministeriales y patrimoniales como detenciones, cateos, aseguramientos y extinción de dominio en zonas de alta incidencia.

Así como un programa integral de protección y atención a víctimas, con acompañamiento jurídico, atención psicológica y adecuaciones legales para fortalecer la persecución de este delito.

Pablo

Esta semana avanzamos con los programas sociales que benefician a las familias de nuestra ciudad. Más bienestar y mejores oportunidades ya son una realidad para todas y todos en la #CapitalDeLaTransformación. pic.twitter.com/Bku58GMse5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 15, 2025

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se han atendido más de 2 mil 608 llamadas.

Muchas de las cuales permitieron desactivar amenazas sin riesgo para las víctimas, mientras que otras derivaron en investigaciones y detenciones.

Este modelo incluye manejo de crisis, asesoría jurídica y atención psicológica para quienes enfrentan este delito.

El titular de la SSC detalló que esta estrategia se compone de acciones preventivas, operativas y normativas.

Seguidamente comentó que en el ámbito preventivo, señaló que cerca de 20 mil personas han sido beneficiadas a través de talleres, pláticas y capacitaciones en materia de autocuidado y prevención.

Esto, tanto de manera presencial como en línea, además de la difusión permanente de la Línea Contra la Extorsión 55 50 36 33 01.