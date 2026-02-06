Guterres alerta por fin del acuerdo nuclear entre EE.UU y Rusia

Ambas naciones detentan el 90% del arsenal nuclear global. El planeta ha quedado sin mecanismos de control obligatorios: Guterres

Regeneración, 5 de febrero 2026– El Secretario General de la ONU señaló que la finalización del Nuevo Tratado START indica un «momento crítico» para la paz y la seguridad en el ámbito internacional, ya que se eliminan los límites sobre las armas nucleares de Estados Unidos y Rusia en un contexto de creciente tensión mundial.

Declaración

En una declaración emitida al cumplirse el tiempo del tratado a la medianoche del jueves, António Guterres expresó que el mundo se está adentrando en un área incierta.

No habrá más restricciones legalmente obligatorias respecto a los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

Dado que ambos países juntos poseen el 90% del armamento nuclear a nivel mundial.

“Por primera vez en más de cincuenta años, nos encontramos ante un mundo sin límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos” de estos países, indicó.

START

El Tratado START, que busca la reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas, fue firmado en 2010 y comenzó a regir el año siguiente.

Establecía un tope de 1550 ojivas nucleares estratégicas para cada parte y fijaba límites a los sistemas de lanzamiento.

Estos incluyen misiles balísticos intercontinentales y bombarderos de gran capacidad.

El acuerdo también contemplaba mecanismos de verificación, como el intercambio de información, notificaciones e inspecciones en el lugar.

Todo esto destinado a minimizar la desconfianza y prevenir errores de cálculo.

Supervisión

Guterres destacó que la supervisión de las armas nucleares fue fundamental para evitar desastres y reducir el número de armas nucleares en el mundo.

“Durante la Guerra Fría y más allá, la regulación de las armas nucleares entre estos gobiernos fue esencial para evitar desastres”.

Afirmó además que estos marcos “promovieron estabilidad” e “impidieron errores de cálculo trascendentales”.

El Secretario General advirtió que el colapso de dicho sistema de control ocurre en un contexto particularmente amenazante.

Tensiones

Dado que las tensiones geopolíticas se incrementan y la posibilidad de uso de armas nucleares es “la más elevada en décadas”.

No obstante, señaló que este momento de cambio también brinda la ocasión de concebir un nuevo sistema de control armamentístico ante un entorno de seguridad en transformación.

Aplaudió las declaraciones de los presidentes de EE. UU. y Rusia, quienes reconocieron los riesgos de una nueva carrera armamentista nuclear.

“El mundo espera que la Federación de Rusia y los Estados Unidos conviertan sus palabras en acciones”.

Negociación

Guterres instó a ambas partes a reanudar las negociaciones “sin retraso” y a establecer un marco sucesor que restablezca límites que puedan ser verificados.

Así como también reduzca los peligros y fortalezca la seguridad a nivel global.