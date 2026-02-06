Horizonte Radio festeja 26 años con conciertos de jazz

La emisora ha difundido e impulsado el jazz mexicano e internacional, y nos invita en sus conciertos a «ampliar la escucha»

Regeneración, 5 de febrero 2026– La emisora a la que acuden los aficionados al jazz, Horizonte 107.9 FM, del IMER, cumple 26 años de su programación con una serie de conciertos únicos que muestran la esencia, la historia y la energía de su proyecto.

Jazz y música del mundo

Transmite jazz, músicas diversas del mundo y sonoridades contemporáneas que se relacionan con la cultura, la pluralidad y la creación artística.

Por más de veinte años, la emisora ha estado al lado de generaciones de oyentes, artistas y proyectos culturales.

En este aniversario, Horizonte Radio reafirma su creencia de que la radio es un medio realmente humano:

Un lugar libre de algoritmos, donde la escucha se fomenta desde la sensibilidad, la curiosidad y el criterio editorial.

Festejo

Este festejo resalta la diversidad del ecosistema musical que Horizonte ha promovido durante su trayectoria:

La inclusión de mujeres creadoras, la interacción entre generaciones y el intercambio entre escenarios locales e internacionales.

Así como homenajes a figuras clave del jazz mexicano y la cooperación entre estaciones públicas.

Para este evento, Horizonte ofrece una programación especial de conciertos en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Misión

Abril Sánchez Cuarteto cerró su presentación en #LaVíspera de la #NocheBlanca con Inútil Fuga, un clásico bambuco de la trova yucateca compuesto por Arturo Cámara Tappan con letra de Humberto Lara y Lara. En esta versión instrumental, la pieza fue reinventada en clave de jazz… pic.twitter.com/dCN9MOuxh2 — Charlie López (@tacodekobe) November 30, 2024

Reiterando su misión de ser una estación que sale de la cabina y se conecta con su audiencia para proporcionar música en vivo.

Entendida como una extensión natural del espacio radiofónico y del servicio cultural público.

A continuación, compartimos la programación de conciertos del 26 Aniversario de Horizonte 107.9 FM.

Cuarteto Abril Sánchez

Fecha: Martes 3 de febrero

Hora: 19:00 h

Lugar: Estudio A

Descripción: Abril Sánchez es guitarrista y compositora de jazz contemporáneo residente en la Ciudad de México.

Su obra se caracteriza por la mezcla de raíces musicales con la improvisación actual.

Además de una propuesta sonora sensible y vibrante que la ha posicionado en la escena contemporánea.

Club Lulú

Fecha: Jueves 5 de febrero

Hora: 19:00 h

Lugar: Terraza de la Cineteca Nacional

Descripción: Club Lulú es una agrupación femenina que explora con libertad el jazz, funk, blues y folk desde una perspectiva actual.

Su propuesta se distingue por un sonido variado y dinámico, así como una fuerte presencia en el escenario.

Promueve la participación de mujeres en la música en vivo y en los espacios de creación colectiva.

Homenaje a Eugenio Toussaint

Fecha: Domingo 8 de febrero

Hora: 17:00 h

Lugar: Estudio A

Descripción: Concierto homenaje en honor a Eugenio Toussaint, uno de los pianistas y compositores más destacados del jazz en México.

Este evento celebra su legado musical a través de interpretaciones de artistas cercanos a su trabajo.

Emanuel Mora Organ Trío

Fecha: Martes 10 de febrero

Hora: 19:00 h

Lugar: Estudio A

Descripción: Trío instrumental dirigido por Emanuel Mora que une el sonido del órgano Hammond con influencias del jazz clásico y ritmos contemporáneos.

Ofreciendo una experiencia sonora intensa y llena de expresión.

Eternamente… Homenaje a Verónica Ituarte

Fecha: Jueves 12 de febrero

Horario: 19:00 h

Recinto: Auditorio Blas Galindo, CENART

Descripción: Concierto en honor a la cantante Verónica Ituarte, una figura clave del jazz vocal en México.

Este evento reúne a músicos y compañeros que rinden tributo a su legado artístico y su contribución a la escena nacional.

Alexandre Herer Nunataq Band

Fecha: Domingo 15 de febrero

Horario: 12:00 h

Recinto: Teatro del Pueblo

Descripción: Proyecto liderado por Alexandre Herer, un pianista y compositor francés, que combina jazz contemporáneo y experimental con melodías amplias.

En esta actuación, Adrián Chailou estará como músico invitado, creando un diálogo especial entre diferentes escenas y tipos de sonidos.

Laura Itandehui

Fecha: Martes 17 de febrero

Horario: 19:00 h

Recinto: Estudio A

Descripción: Cantante que propone una fusión entre el jazz y las raíces mexicanas.

Su interpretación es íntima y expresiva, donde su voz se convierte en el hilo conductor de cada actuación.

Paquito Cruz Trío

Fecha: Jueves 19 de febrero

Horario: 19:00 h

Recinto: Pabellón Escénico de Chapultepec

Descripción: Un trío dirigido por Paquito Cruz, que se basa en el jazz tradicional y la improvisación.

Se comunica con un lenguaje actual manteniendo el espíritu clásico del género.

Ricardo Benítez Quinteto

Fecha: Martes 24 de febrero

Horario: 19:00 h

Recinto: Estudio A

Descripción: Quinteto conducido por el músico cubano Ricardo Benítez, reconocido por sus complejos arreglos y la dinámica interacción entre los miembros.

Su propuesta se mueve entre el jazz clásico y moderno, incorporando influencias caribeñas en un enfoque contemporáneo.

Ana Monier

Fecha: Jueves 26 de febrero

Horario: 19:00 h

Recinto: Terraza de la Cineteca Nacional

Descripción: Cantante, compositora y violinista cubana que mezcla jazz, neo-soul y música cubana.

Su propuesta versátil y expresiva ha sido exhibida en distintos festivales internacionales y escenarios relevantes.

Estableciéndola como una de las voces jóvenes más destacadas de la escena actual.

Todos los conciertos se transmitirán en vivo por Horizonte Radio, y al llamar a la emisora puedes encontrar cortesías para asistir en persona.