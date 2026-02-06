Horizonte Radio festeja 26 años con conciertos de jazz

La emisora ha difundido e impulsado el jazz mexicano e internacional, y nos invita en sus conciertos a «ampliar la escucha»
Regeneración, 5 de febrero 2026– La emisora a la que acuden los aficionados al jazz, Horizonte 107.9 FM, del IMER, cumple 26 años de su programación con una serie de conciertos únicos que muestran la esencia, la historia y la energía de su proyecto.
Jazz y música del mundo
Transmite jazz, músicas diversas del mundo y sonoridades contemporáneas que se relacionan con la cultura, la pluralidad y la creación artística.
Por más de veinte años, la emisora ha estado al lado de generaciones de oyentes, artistas y proyectos culturales.
En este aniversario, Horizonte Radio reafirma su creencia de que la radio es un medio realmente humano:
Un lugar libre de algoritmos, donde la escucha se fomenta desde la sensibilidad, la curiosidad y el criterio editorial.
Festejo
Este festejo resalta la diversidad del ecosistema musical que Horizonte ha promovido durante su trayectoria:
La inclusión de mujeres creadoras, la interacción entre generaciones y el intercambio entre escenarios locales e internacionales.
Así como homenajes a figuras clave del jazz mexicano y la cooperación entre estaciones públicas.
Para este evento, Horizonte ofrece una programación especial de conciertos en diferentes espacios culturales de la ciudad.
Misión
Reiterando su misión de ser una estación que sale de la cabina y se conecta con su audiencia para proporcionar música en vivo.
Entendida como una extensión natural del espacio radiofónico y del servicio cultural público.
A continuación, compartimos la programación de conciertos del 26 Aniversario de Horizonte 107.9 FM.
Cuarteto Abril Sánchez
- Fecha: Martes 3 de febrero
- Hora: 19:00 h
- Lugar: Estudio A
Descripción: Abril Sánchez es guitarrista y compositora de jazz contemporáneo residente en la Ciudad de México.
Su obra se caracteriza por la mezcla de raíces musicales con la improvisación actual.
Además de una propuesta sonora sensible y vibrante que la ha posicionado en la escena contemporánea.
Club Lulú
- Fecha: Jueves 5 de febrero
- Hora: 19:00 h
- Lugar: Terraza de la Cineteca Nacional
Descripción: Club Lulú es una agrupación femenina que explora con libertad el jazz, funk, blues y folk desde una perspectiva actual.
Su propuesta se distingue por un sonido variado y dinámico, así como una fuerte presencia en el escenario.
Promueve la participación de mujeres en la música en vivo y en los espacios de creación colectiva.
Homenaje a Eugenio Toussaint
- Fecha: Domingo 8 de febrero
- Hora: 17:00 h
- Lugar: Estudio A
Descripción: Concierto homenaje en honor a Eugenio Toussaint, uno de los pianistas y compositores más destacados del jazz en México.
Este evento celebra su legado musical a través de interpretaciones de artistas cercanos a su trabajo.
Emanuel Mora Organ Trío
- Fecha: Martes 10 de febrero
- Hora: 19:00 h
- Lugar: Estudio A
Descripción: Trío instrumental dirigido por Emanuel Mora que une el sonido del órgano Hammond con influencias del jazz clásico y ritmos contemporáneos.
Ofreciendo una experiencia sonora intensa y llena de expresión.
Eternamente… Homenaje a Verónica Ituarte
- Fecha: Jueves 12 de febrero
- Horario: 19:00 h
- Recinto: Auditorio Blas Galindo, CENART
Descripción: Concierto en honor a la cantante Verónica Ituarte, una figura clave del jazz vocal en México.
Este evento reúne a músicos y compañeros que rinden tributo a su legado artístico y su contribución a la escena nacional.
Alexandre Herer Nunataq Band
- Fecha: Domingo 15 de febrero
- Horario: 12:00 h
- Recinto: Teatro del Pueblo
Descripción: Proyecto liderado por Alexandre Herer, un pianista y compositor francés, que combina jazz contemporáneo y experimental con melodías amplias.
En esta actuación, Adrián Chailou estará como músico invitado, creando un diálogo especial entre diferentes escenas y tipos de sonidos.
Laura Itandehui
- Fecha: Martes 17 de febrero
- Horario: 19:00 h
- Recinto: Estudio A
Descripción: Cantante que propone una fusión entre el jazz y las raíces mexicanas.
Su interpretación es íntima y expresiva, donde su voz se convierte en el hilo conductor de cada actuación.
Paquito Cruz Trío
- Fecha: Jueves 19 de febrero
- Horario: 19:00 h
- Recinto: Pabellón Escénico de Chapultepec
Descripción: Un trío dirigido por Paquito Cruz, que se basa en el jazz tradicional y la improvisación.
Se comunica con un lenguaje actual manteniendo el espíritu clásico del género.
Ricardo Benítez Quinteto
- Fecha: Martes 24 de febrero
- Horario: 19:00 h
- Recinto: Estudio A
Descripción: Quinteto conducido por el músico cubano Ricardo Benítez, reconocido por sus complejos arreglos y la dinámica interacción entre los miembros.
Su propuesta se mueve entre el jazz clásico y moderno, incorporando influencias caribeñas en un enfoque contemporáneo.
Ana Monier
- Fecha: Jueves 26 de febrero
- Horario: 19:00 h
- Recinto: Terraza de la Cineteca Nacional
Descripción: Cantante, compositora y violinista cubana que mezcla jazz, neo-soul y música cubana.
Su propuesta versátil y expresiva ha sido exhibida en distintos festivales internacionales y escenarios relevantes.
Estableciéndola como una de las voces jóvenes más destacadas de la escena actual.
Todos los conciertos se transmitirán en vivo por Horizonte Radio, y al llamar a la emisora puedes encontrar cortesías para asistir en persona.