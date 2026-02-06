Washington Post: Cientos Protestan por Despidos Masivos

Periodistas y ciudadanos protestan frente al Washington Post tras el despido de 300 empleados. Afecta coberturas internacionales y locales

Regeneración, 5 de febrero de 2026.– Cientos de personas se reunieron este jueves frente a la sede del diario. La manifestación responde a la decisión de despedir a numerosos periodistas. Los recortes afectan principalmente al personal ubicado en el extranjero.

La democracia muere en tinieblas, recordaron los manifestantes en sus pancartas. Los asistentes criticaron directamente al dueño del medio, Jeff Bezos. Muchos consideran que estas decisiones apagan las luces del periodismo libre.

La movilización refleja el descontento por la pérdida de voces críticas. Los periodistas despedidos denuncian un debilitamiento de la función informativa. Esta situación ocurre en un contexto de constantes ataques a la prensa.

El impacto profundo de los recortes

El diario no ha confirmado la cifra oficial de plazas eliminadas. Sin embargo, diversos reportes indican que cerca de 300 periodistas perdieron su empleo. Esto representa una parte significativa de la plantilla total.

La redacción contaba anteriormente con aproximadamente 800 profesionales dedicados a la información. El recorte impactó severamente a los equipos de noticias internacionales. El departamento de Oriente Medio desapareció por completo tras estas medidas.

Incluso la corresponsalía en Ucrania se quedó sin personal actualmente. Otras áreas como deportes y gráficos sufrieron reducciones drásticas en su personal. La capacidad de contar historias significativas se ha perdido drásticamente.

A staggering statement from former Washington Post editor Marty Baron: "This ranks among the darkest days in the history of one of the world's greatest news organizations." pic.twitter.com/xWQrN8B1P4 — Ben Mullin (@BenMullin) February 4, 2026

«Una impactante declaración del ex editor del Washington Post, Marty Baron: «Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo.»

Crisis de suscripciones y futuro incierto

El entorno económico del periódico se ha vuelto sumamente complejo. El diario perdió cerca de 250 mil suscriptores digitales recientemente. Esta fuga masiva ocurrió tras evitar el apoyo a Kamala Harris.

Las decisiones editoriales de Jeff Bezos han generado mucha controversia interna. Los empleados sostienen que ellos pagan el costo de los errores directivos. Es peligroso recortar personal de esta manera, advierten los especialistas.

Rally in front of the @washingtonpost building in downtown DC after a third of all workers across all departments were laid off, with leadership scaling back foreign news coverage and shutting down some sections of the paper. pic.twitter.com/kQ5DCd3Eq2 — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) February 5, 2026

«Manifestación frente al edificio @washingtonpost en el centro de DC después de que un tercio de todos los trabajadores de todos los departamentos fueron despedidos, y los líderes redujeron la cobertura de noticias extranjeras y cerraron algunas secciones del periódico.»

Además, el podcast diario Post Reports fue suspendido de forma indefinida. La reducción de contenidos locales afecta directamente a la comunidad de Washington. Los periodistas soportan la mayor parte del costo institucional.