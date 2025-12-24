Zelenski Revela Plan de Paz de Trump

Volodímir Zelenski reveló un borrador de 20 puntos pactado con Estados Unidos. Quedan dos nudos críticos: territorio y Zaporiyia

Regeneración, 24 de diciembre de 2025.– Entre la paz y la entrega: Volodímir Zelenski reveló un borrador de 20 puntos pactado con Estados Unidos.

Atrás quedó el borrador de 28 puntos que parecía una rendición ante Moscú. Ahora, las posturas se han acercado. Pero no se engañen. Aún faltan acuerdos en dos temas vitales: el territorio y la central de Zaporiyia.

«Es el punto más complejo y aún sin resolver», admitió Zelenski sobre la cuestión territorial.

Rusia exige que Ucrania retire tropas de Donetsk. Por su parte, Washington propone zonas desmilitarizadas y económicas libres.

Ucrania

«1.- Se reafirmará la soberanía de Ucrania. Declaramos que Ucrania es un Estado soberano, y todos los signatarios del acuerdo lo confirman con sus firmas.

2.- Este documento constituye un acuerdo de no agresión pleno e incondicional entre Rusia y Ucrania. Para apoyar la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de monitoreo para supervisar la línea de contacto mediante monitoreo espacial no tripulado, garantizar la notificación temprana de violaciones y resolver conflictos. Los equipos técnicos acordarán todos los detalles.

3.- Ucrania recibirá fuertes garantías de seguridad.

4.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en tiempos de paz se mantendrá en 800.000 efectivos.»

Seguridad y economía en la balanza

El plan busca reafirmar la soberanía de Ucrania. Incluye un acuerdo de no agresión pleno e incuestionable con Rusia.

Zelenski logró mantener a sus fuerzas armadas en 800 mil efectivos. Antes, Washington pedía reducir drásticamente el tamaño del ejército.

Además, se prometen garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN. Rusia debería ratificar la no agresión en su Duma.

En lo económico, el objetivo es movilizar 800 mil millones de dólares. Fondos destinados a la reconstrucción y recuperación de zonas dañadas.

«5.- Estados Unidos, la OTAN y los estados signatarios europeos proporcionarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejen el Artículo 5:

a.- Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales contra Rusia.

invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales contra Rusia. b.- Si Ucrania invade Rusia o abre fuego contra territorio ruso sin provocación, las garantías de seguridad se considerarán nulas. Si Rusia abre fuego contra Ucrania, las garantías de seguridad entrarán en vigor.

c.- Las garantías de seguridad bilaterales no quedan excluidas del presente acuerdo.

6.- Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes necesarias y en todos los documentos requeridos para su ratificación.»

El dilema nuclear y el control externo

La central de Zaporiyia sigue siendo un nudo gordiano. Estados Unidos propone una gestión compartida entre Ucrania, Rusia y ellos mismos.

Washington quiere actuar como gestor principal. Pero Kiev propone una empresa conjunta al 50 por ciento solo con los estadounidenses.

Es una jugada peligrosa. El control de la energía no debería ser un botín de guerra entre potencias extranjeras.

«7.- Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea en un plazo de tiempo específicamente definido y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo.

8.- Un sólido paquete de desarrollo global para Ucrania, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversión y prosperidad futura. Este abarcará una amplia gama de áreas económicas, entre ellas:

g.- Se establecerá un grupo de trabajo de alto nivel, incluido el nombramiento de un líder financiero mundial destacado como administrador de la prosperidad para organizar la implementación del plan de recuperación estratégica y maximizar las oportunidades de prosperidad futura.»

a.- La creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en sectores de alto crecimiento, incluida la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial.

b.- Estados Unidos y empresas estadounidenses cooperarán con Ucrania e invertirán conjuntamente en la recuperación, así como en el desarrollo, la modernización y la operación de la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos sus gasoductos e instalaciones de almacenamiento.

c.- Se realizarán esfuerzos conjuntos para reconstruir las zonas afectadas por la guerra, con el objetivo de restaurar, reconstruir y modernizar las ciudades y los barrios residenciales.

d.- Desarrollo de infraestructura.

e.- La extracción de minerales y recursos naturales.

f.- El Banco Mundial proporcionará un paquete de financiamiento especial para garantizar la financiación necesaria para acelerar estos esfuerzos.

¿Una paz duradera o un parche temporal?

El acuerdo contempla el intercambio de prisioneros bajo el principio de «Todos por Todos». También la devolución de niños y civiles.

Una vez firmado, Ucrania deberá celebrar elecciones lo antes posible. La democracia ucraniana está bajo presión externa e interna.

Donald Trump presidiría el Consejo de Paz para garantizar el cumplimiento. Un escenario donde el magnate tendría la última palabra.

«Este acuerdo será jurídicamente vinculante», subraya el texto. La sombra de las sanciones colgará sobre cualquier país que viole el pacto.

La paz es urgente, pero no debe ser a costa de la justicia social y la soberanía real del pueblo.

«9.- Se crearán varios fondos para abordar la recuperación de la economía de Ucrania, la reconstrucción de las zonas y regiones dañadas y las cuestiones humanitarias.

a.- Estados Unidos y los países europeos establecerán un fondo de capital y donaciones con un tamaño objetivo de 200 mil millones de dólares para inversiones transparentes y efectivas en Ucrania.

b.- Se desplegará una amplia gama de inversiones de capital y otros instrumentos financieros para la reconstrucción posbélica de Ucrania. Las instituciones de reconstrucción global utilizarán mecanismos para impulsar y facilitar estos esfuerzos.

utilizarán mecanismos para impulsar y facilitar estos esfuerzos. c.- Ucrania implementará los mejores estándares mundiales para atraer inversión extranjera directa.

d.- Ucrania se reserva el derecho a indemnizar los daños causados.

10.- Tras la conclusión de este acuerdo, Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

11.- Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

12.- La central nuclear de Zaporizhzia será operada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Ambos

13.- Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia hacia las diferentes culturas y eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14.- En las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson, la línea de despliegue de tropas en la fecha del presente acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto.

e.- Las partes acuerdan adherirse a las normas, garantías y obligaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que se aplican plenamente al territorio, incluidos los derechos humanos universalmente reconocidos.»

a.- Nosotros de facto confirmamos como partes que ésta es la línea de contacto, donde estamos posicionados actualmente.

b.- Se convocará un grupo de trabajo para determinar el redespliegue de fuerzas necesario para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros para posibles futuras zonas económicas especiales.

c.- Tras una base equivalente para el movimiento de fuerzas, se desplegarán fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto para supervisar el cumplimiento de este acuerdo. De decidirse el establecimiento de dicha zona, se requerirá la aprobación especial del parlamento ucraniano o un referéndum.

d.- La Federación Rusa debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Summy y Kharkiv para que este acuerdo entre en vigor.

Otro

«15.- Después de llegar a un acuerdo sobre los futuros acuerdos territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificar dichos acuerdos por la fuerza.

16.- Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el Mar Negro con fines comerciales.

17.- Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes.

a.- Todos los prisioneros de guerra restantes, incluidos los condenados por el sistema ruso desde 2014 hasta la actualidad, serán intercambiados sobre una base de todos por todos.

restantes, incluidos los condenados por el sistema ruso desde 2014 hasta la actualidad, serán intercambiados sobre una base de todos por todos. b.- Todos los civiles detenidos y los rehenes, incluidos niños y presos políticos, serán devueltos.

c.- Se adoptarán medidas para abordar los problemas y el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

18.- Ucrania organizará elecciones en el menor plazo posible tras la firma del acuerdo.

19.- El acuerdo tendrá carácter legal obligatorio y su cumplimiento estará bajo vigilancia de un Consejo de Paz, encabezado por el presidente Trump, en el que participarán representantes de Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos. En caso de violaciones, se prevé la aplicación de sanciones.

20.- Tras la aceptación formal del acuerdo por todas las partes involucradas, se establecerá de inmediato un alto el fuego total.»

Un plan cocinado a espaldas de Kiev

El borrador que antecede a estos 20 puntos, se fraguó entre Kirill Dmitriev, enviado ruso, y Steve Witkoff, enviado de Trump. Ambos se reunieron tres días en Miami. Lo hicieron discretamente, mientras las bombas seguían cayendo sobre edificios residenciales.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó previamente la existencia de este plan secreto. «Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en un plan durante el último mes», declaró Leavitt a la prensa semanas atrás.