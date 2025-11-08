Pakistán- Afganistán: Enfrentamiento deja 4 muertos

Las conversaciones están estancadas tras los mortales enfrentamientos fronterizos. Hay además cinco afganos heridos

Regeneración, 7 de noviembre 2025– Conversaciones en Estambul entre Pakistán y Afganistán están en punto muerto, informó Islamabad, un día después de que ambas partes se acusaran mutuamente de intensificar los enfrentamientos fronterizos que podrían poner en riesgo el alto el fuego negociado por Qatar.

Actualización

La actualización fue realizada el viernes por el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar;

Y se produjo después de que un funcionario afgano dijera que cuatro civiles afganos murieron y otros cinco resultaron heridos…

…en enfrentamientos entre fuerzas pakistaníes y afganas a lo largo de su frontera compartida, a pesar de las negociaciones conjuntas.

Kabul no hizo comentarios inmediatos sobre la reclamación pakistaní.

En un comunicado en el que agradeció a Turquía y Qatar su mediación en las conversaciones, Tarar sostuvo que los talibanes afganos…

…no han cumplido los compromisos que hicieron con la comunidad internacional para frenar el “terrorismo” en virtud del acuerdo de paz de Doha de 2021.

Medidas

Tarar afirmó que Pakistán “no apoyará ninguna medida del gobierno talibán que no redunde en beneficio del pueblo afgano ni de los países vecinos”.

No dio más detalles, pero añadió que Islamabad sigue buscando la paz y el bienestar de los afganos, pero que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger a su pueblo y su soberanía.

Ali Mohammad Haqmal, jefe del Departamento de Información y Cultura de Spin Boldak, culpó a Pakistán de haber iniciado el tiroteo.

Sin embargo, afirmó que las fuerzas afganas no respondieron en el marco de las conversaciones de paz que se están llevando a cabo entre ambas partes en Estambul.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, también afirmó que Afganistán inició el tiroteo.

Compromiso

“Pakistán mantiene su compromiso con el diálogo continuo y espera reciprocidad por parte de las autoridades afganas”, declaró el Ministerio de Información de Pakistán.

El ministerio afirmó que el alto al fuego se mantenía intacto.

Andrabi afirmó que el asesor de seguridad nacional de Pakistán, Asim Malik, encabeza la delegación pakistaní en las conversaciones con Afganistán.

Según Mujahid, la delegación afgana está liderada por Abdul Haq Wasiq, director general de inteligencia.

Dijo que Pakistán había entregado sus demandas a los mediadores “con el único objetivo de poner fin al terrorismo transfronterizo”.

Mediadores

Y que “los mediadores están discutiendo las demandas de Pakistán con la delegación talibana afgana, punto por punto”.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a grupos armados, en particular al Talibán pakistaní (Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP).

Este grupo reivindica con frecuencia atentados mortales en Pakistán. El Talibán afgano niega dar cobijo al grupo.

Se cree que muchos líderes y combatientes talibanes paquistaníes se han refugiado en Afganistán desde el regreso al poder de los talibanes afganos en 2021.

Esta situación tensa aún más las relaciones entre los dos países.

Monitoreo

Turquía afirmó al término de las conversaciones de la semana pasada que las partes habían acordado establecer un mecanismo de monitoreo y verificación para mantener la paz y sancionar a los infractores.

Cincuenta civiles murieron y otros 447 resultaron heridos en el lado afgano de la frontera durante los enfrentamientos que comenzaron el 9 de octubre, según las Naciones Unidas.

Al menos cinco personas murieron en explosiones en Kabul que el gobierno talibán atribuyó a Pakistán .

El ejército paquistaní informó que 23 de sus soldados murieron y otros 29 resultaron heridos, sin mencionar bajas civiles.