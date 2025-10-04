Hamás responde positivo a plan Blair y listo para liberar cautivos

El grupo «listo para entregar a todos los rehenes» y negociar los términos del acuerdo presentado por Trump y Netanyahu

Regeneración, 3 de octubre 2025– El grupo palestino Hamás presentó su respuesta al plan de Trump sobre Gaza el viernes, horas después de que el presidente estadounidense anunciara la fecha límite el domingo, y afirmó estar dispuesto a liberar a todos los rehenes.

Hamas has submitted its response to Trump’s Gaza plan, saying it is ready to release all Israeli captives – both living and dead – in exchange for an end to Israel’s war and the complete withdrawal of Israeli forces from the enclave, as outlined in Trump’s proposal. pic.twitter.com/9sCwJUbbpO — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 3, 2025

Liberación de rehenes

Hamás afirmó que liberará a todos los cautivos para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza y lograr la retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave, según informó Al Jazeera.

«En este contexto, el movimiento afirma su disposición a iniciar negociaciones de inmediato a través de mediadores…

…para discutir los detalles de este acuerdo», declaró Hamás en un comunicado compartido en Telegram.

El grupo también afirmó que acepta entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, «basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico».

Respuesta

Hamás emitió su respuesta al plan de 20 puntos de Trump después de que el presidente estadounidense diera al grupo plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar la propuesta.

El grupo afirmó que acepta el plan de paz, pero que buscará nuevas negociaciones sobre muchos de sus demás términos.

BREAKING: President Trump Issues Response To Hamas' Agreement With Peace Plan, Tells Israel To Immediately Stop The Bombing Of Gaza So Hostages Can Be Released Safely and Quickly@HarrisonHSmith pic.twitter.com/4SRw28UgID — INFOWARS (@infowars) October 3, 2025

Trump no mencionó si los términos de la propuesta estarían sujetos a negociación, como busca Hamás.

Sin embargo, Hamás no mencionó en su declaración si aceptaría desarmarse, una demanda de Israel y Estados Unidos que anteriormente había rechazado.

Decía: “Hamás aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump…»

«Que piden el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda».

«El rechazo de la ocupación de la Franja y el rechazo del desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella”.

El grupo también anunció que aprobó la liberación de todos los prisioneros de ocupación, tanto vivos como muertos.

#Breaking

Channel 12, quoting an Israeli official: @AlarabyTV

📹How did #Hamas turn the tables on Israel by responding to #Trump's plan?https://t.co/F7Agh7if2e



📌Netanyahu was surprised by Trump's response to Hamas's position on his plan.

📌Israeli technical levels see… pic.twitter.com/2JTF15XhAv — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 3, 2025

Fórmula de intercambio

Esto, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en “la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio”.

Pero luego añadió: “En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles”.

BREAKING: Celebrations erupt in Gaza after Hamas’s positive response to Trump’s ceasefire plan. Residents express optimism but with cautious anticipation—waiting to see if words will be matched by real action. https://t.co/iT8tBe4dwC pic.twitter.com/F7zDvzdJeZ — Gen. Quacker 🦆 | الجنرال كواكر (@theantypot68475) October 3, 2025

Hamás también dijo que estaba de acuerdo en términos generales con el plan.

Esto es debido a su interés en poner fin a “la agresión y el genocidio que se llevan a cabo contra nuestro leal pueblo” en la Franja de Gaza.

Surge de la responsabilidad nacional y en defensa de los derechos, que son intereses superiores de nuestro pueblo.

#Hamas says it accepts several elements of U.S. President @realDonaldTrump’s proposal for a #ceasefire in #Israel’s war on Gaza, but says some aspects require further negotiation, reports @AJArabic. Hamas submitted its response to #Trump’s 20-point ceasefire plan on Friday, just… pic.twitter.com/Y3cTvZuVns — Doha News (@dohanews) October 3, 2025

Posición nacional

“Otras cuestiones mencionadas en la propuesta del presidente Trump respecto al futuro de la Franja de Gaza…«

«…y los derechos legítimos del pueblo palestino están vinculadas a una posición nacional unificada y a las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”, señala la declaración.

“Se abordarán a través de un marco nacional palestino integral, en el que Hamás participará y contribuirá responsablemente”, añadió.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la respuesta de Hamas a la propuesta de paz respaldada por Israel, así como por las potencias árabes y europeas.