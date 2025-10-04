El grupo «listo para entregar a todos los rehenes» y negociar los términos del acuerdo presentado por Trump y Netanyahu
Regeneración, 3 de octubre 2025– El grupo palestino Hamás presentó su respuesta al plan de Trump sobre Gaza el viernes, horas después de que el presidente estadounidense anunciara la fecha límite el domingo, y afirmó estar dispuesto a liberar a todos los rehenes.
Liberación de rehenes
Hamás afirmó que liberará a todos los cautivos para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza y lograr la retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave, según informó Al Jazeera.
«En este contexto, el movimiento afirma su disposición a iniciar negociaciones de inmediato a través de mediadores…
…para discutir los detalles de este acuerdo», declaró Hamás en un comunicado compartido en Telegram.
El grupo también afirmó que acepta entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, «basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico».
Respuesta
Hamás emitió su respuesta al plan de 20 puntos de Trump después de que el presidente estadounidense diera al grupo plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar la propuesta.
El grupo afirmó que acepta el plan de paz, pero que buscará nuevas negociaciones sobre muchos de sus demás términos.
Trump no mencionó si los términos de la propuesta estarían sujetos a negociación, como busca Hamás.
Sin embargo, Hamás no mencionó en su declaración si aceptaría desarmarse, una demanda de Israel y Estados Unidos que anteriormente había rechazado.
Decía: “Hamás aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump…»
«Que piden el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda».
«El rechazo de la ocupación de la Franja y el rechazo del desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella”.
El grupo también anunció que aprobó la liberación de todos los prisioneros de ocupación, tanto vivos como muertos.
Fórmula de intercambio
Esto, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en “la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio”.
Pero luego añadió: “En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles”.
Hamás también dijo que estaba de acuerdo en términos generales con el plan.
Esto es debido a su interés en poner fin a “la agresión y el genocidio que se llevan a cabo contra nuestro leal pueblo” en la Franja de Gaza.
Surge de la responsabilidad nacional y en defensa de los derechos, que son intereses superiores de nuestro pueblo.
Posición nacional
“Otras cuestiones mencionadas en la propuesta del presidente Trump respecto al futuro de la Franja de Gaza…«
«…y los derechos legítimos del pueblo palestino están vinculadas a una posición nacional unificada y a las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”, señala la declaración.
“Se abordarán a través de un marco nacional palestino integral, en el que Hamás participará y contribuirá responsablemente”, añadió.
La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la respuesta de Hamas a la propuesta de paz respaldada por Israel, así como por las potencias árabes y europeas.