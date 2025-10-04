Sheinbaum supera en aprobación a López Obrador en primer año

Primer año de gestión de Sheinbaum es avalado gracias a la continuidad en agenda social, de paz, soberanía y desarrollo del país

Regeneración, 3 de octubre 2025– La primera presidenta de México goza de una sólida aprobación tras su primer año en el cargo y supera, con un 78%, a AMLO, que en su primer año logró un 72% y al abandonar el poder logró un 77%, según refleja la encuesta de Enkoll.

¡Tirando aceite!



Con casi 80% de aprobación y respaldo del pueblo de México, la presidenta Claufia Sheinbaum llega a su primer año de Gobierno asegurando que no puede fallar, porque hay una convicción de servicio al pueblo.



En México tenemos #MuchaPresidenta ❤️ pic.twitter.com/ElNAoEcljq — Beatriz (@bethcastilloo) October 1, 2025

Aprobación

No solo eso, los niveles de aprobación de Sheinbaum superan a los de los últimos cuatro presidentes que han gobernado México desde el 2000.

Cuando se produjo la alternancia en el poder en México tras más de 70 años de gobiernos del PRI: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO.

La política, una de las fundadoras de Morena, consolidó la posición hegemónica de la organización.

Impulsó la agenda social planteada por su predecesor, el tan carismático como polarizador López Obrador.

Sheinbaum cumple este miércoles un año desde que llegó a Palacio Nacional.

Su aprobación desde entonces no ha bajado del 75%, de acuerdo al sondeo realizado la semana pasada a un millar de personas en todo el país.

Apoyos

La presidenta goza de apoyos en todos los sectores de escolaridad, aunque sus simpatías son más robustas entre los mexicanos que solo cursaron la educación básica.

La encuesta revela que Sheinbaum cuenta con apoyo entre quienes incluso se identifican como votantes de la oposición.

El 73% de los panistas, el 70% de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano y el 72% de los priistas, una fuerza que cayó a la cuarta posición nacional, validan el primer año de gestión.

📹🗣️Hace un año hizo historia

🔴Claudia Sheinbaum cumple un año como primera mujer presidenta de México con 78% de aprobación.

🔴Enfrenta enormes retos y con reformas que no dimensionan las consecuencias, como la del Amparo.



🎙️La opinión de @Mitzi_Cordero en 💯palabras pic.twitter.com/XYg3DucGEf — Meganoticias Tepic (@MeganoticiasTEP) October 3, 2025

Los apartidistas son los más críticos, pues el 34% desaprueba. Sin embargo, el 66% considera que la situación de México “está mejorando”.

El optimismo, no obstante, ha caído un 5% desde enero, cuando Trump llegó a la Casa Blanca.

Desde entonces el pesimismo aumentó cuando se habla del desempeño de la economía por la guerra arancelaria.

Éxito

El éxito de la presidenta radica, en opinión de los encuestados, en continuar con la vasta cartera de apoyos sociales iniciados por Morena en el sexenio anterior.

La mayoría de los encuestados menciona las transferencias a los adultos mayores.

Una de las políticas centrales de López Obrador desde que fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

También se mencionan las becas a los jóvenes, campesinos, a las madres solteras y a las mujeres en general.

De hecho, los participantes consideran que los derechos de las mujeres es el área en la que más se ha avanzado en los primeros 12 meses de esta presidencia, seguido por los apoyos sociales.

Seguridad

La seguridad sigue siendo el tema pendiente de Sheinbaum tras su primer año.

Apenas un 7% menciona el combate a la inseguridad como uno de los grandes logros de la administración.

Mientras que el 52% opina que la delincuencia y el narcotráfico son los problemas más importantes del país.

Esto a pesar de que el Gabinete de Seguridad y la propia presidenta subrayan desde hace meses uno de sus resultados más contundentes:

Una reducción de 32% de los homicidios a nivel nacional.

La bajada es aún más pronunciada en algunas entidades que han sufrido por la narcoviolencia en los últimos años.

Encuesta publicada por Banamex da un 73% de aprobación en su primer año de gobierno a la Presidenta Claudia Sheinbaum



“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México. Ese es nuestro origen, nuestro destino, nuestra manda, nuestros principios, nuestras causa”, afirmó… pic.twitter.com/vckHIbMWmD — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 24, 2025

Ejemplos

Un ejemplo es Guanajuato, en el centro del país, donde se registra una caída de 40%; o el norteño Nuevo León, de 63%.

Un 25% considera que la presidenta no combate la delincuencia ni la corrupción.

La cifra se revela en un momento en el que Sheinbaum lidia con dos grandes escándalos que apuntan al interior de su grupo político.

Uno es la caída por narcotráfico de Hernán Bermúdez, un ex jefe policiaco de Tabasco, figura cercana a Adán Augusto López, senador por Morena y exaspirante presidencial.

🇲🇽 Sheinbaum supera a AMLO en aprobación a un año de su Gobierno, según encuesta



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, goza de un 78% de aprobación ciudadana, a un año del inicio de su Gobierno, de acuerdo con una encuesta elaborada por la consultora Enkoll.



El… pic.twitter.com/ICM0GplGKe — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2025

El otro, una gran trama de defraudación fiscal que importó millones de litros de combustible por las aduanas mexicanas evadiendo el pago de impuestos.

Esto asciende a un presunto desfalco al fisco de 9.200 millones de dólares anuales.

Habría ocurrido con el conocimiento de personal de la Armada y funcionarios del fisco mexicanos en el sexenio de López Obrador.

Secretarios

A pesar de los saldos del primer año de Gobierno y las deudas en materia de seguridad, Omar García Harfuch, figura como el político mejor valorado del Gabinete con el 77% de opiniones favorables.

A este le sigue Ariadna Montiel, titular de Bienestar, quien es responsable de la dispersión de apoyos sociales por todo el país.

El tercero en cuestión es Marcelo Ebrard, el excanciller de López Obrador y hoy secretario de Economía.

A él le toca renegociar nuevamente el tratado comercial de Norteamérica con los Estados Unidos de Donald Trump.

Su papel es avalado por el 67% de los encuestados. Los nombres forman parte de la futura camada de aspirantes presidenciales, aunque el Gobierno de Sheinbaum tiene cinco años de vida por delante.