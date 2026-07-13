Hombres Bienestar CDMX Incorpora a 20 mil Beneficiarios

La jefa de Gobierno Clara Brugada sumó a 20 mil adultos al programa Hombres Bienestar, buscando cubrir a 154 mil personas en 2026

Regeneración, 13 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó un evento masivo para fortalecer la política social local.

Clara Brugada Molina formalizó la incorporación de 20 mil nuevos beneficiarios al programa Hombres Bienestar en la Magdalena Mixhuca.

Los nuevos adscritos tienen entre 60 y 64 años de edad cumplidos al momento de su registro oficial.

Este grupo de adultos mayores recibirá un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales de forma directa.

En consonancia con esta entrega masiva, la mandataria detalló la ruta financiera trazada para el presente año fiscal.

La ampliación presupuestal representa una inversión pública total de mil 700 millones de pesos para la capital.

Las autoridades proyectan alcanzar una cobertura de 154 mil hombres protegidos hacia el cierre del año 2026.

Al respecto, la funcionaria declaró: «A partir de hoy, 20 mil hombres más se incorporan a este programa social. Con una inversión de mil 700 millones de pesos llegaremos, al finalizar el año, a 154 mil hombres de la Ciudad de México».

Coordinación institucional y origen de los recursos

Por otra parte, este esfuerzo local complementa de manera directa la estrategia social del Gobierno de México.

El plan capitalino trabaja a la par de la Pensión Mujeres Bienestar diseñada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras la federación atiende prioritariamente a las mujeres, la Ciudad de México dota de protección universal a los varones.

Esta iniciativa da continuidad a los derechos constitucionales impulsados originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al abordar el financiamiento de los apoyos, la jefa de Gobierno defendió la transparencia en la recaudación local.

Los recursos entregados provienen de una administración honesta y eficiente de todas las finanzas públicas del esquema gubernamental.

Las autoridades afirmaron que los impuestos recolectados deben devolverse directamente a la ciudadanía mediante acciones e infraestructura urbana.

Sobre esto, la mandataria puntualizó: «Los recursos que ustedes van a recibir provienen de los impuestos de ustedes, que hoy se transforman y se regresan al pueblo en obras, acciones y programas sociales. Eso es lo que hacen los gobiernos honestos y democráticos».

Reconocimiento social y avance a la cobertura universal

Con respecto al impacto humano, el programa funciona como un pilar de justicia para un sector vulnerable.

La estrategia gubernamental otorga un respaldo económico en una etapa crítica donde suelen disminuir las oportunidades de empleo.

Las Reglas de Operación buscan subsanar gastos urgentes relacionados con la salud integral de los adultos mayores de la entidad.

Por ello, la gobernante concluyó: «Las personas mayores de 60 años son las que han construido esta ciudad, las que han generado su riqueza. Lo menos que puede hacer su gobierno es reconocer todo lo que ustedes han dado; este programa es un homenaje a su trabajo y a su esfuerzo».

Para finalizar, el titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social aportó los datos técnicos del avance actual.

Pablo Yanes Rizo informó que la estrategia ya suma un padrón de 110 mil personas incorporadas de forma activa.

Con esta cifra, uno de cada dos hombres de este rango de edad ya cuenta con el beneficio gubernamental.

El funcionario reiteró que el avance sostenido garantiza que ninguna persona quede excluida de los esquemas de protección social.