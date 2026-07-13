Azúcar a E:UU: Buen precio en México y ganancia a productores

EE.UU necesitará 512% más azucar mexicana en ciclo 2026-2027. Se regulariza acceso al mercado nortemericano.: Sheinbaum

Regeneración, 13 de julio de 2026. La presidenta Sheinbaum ha subrayado desde el fin de semana y ahora nuevamente durante las Mañaneras del Pueblo, la reapertura del mercado de EE.UU para el azúcar mexicano.

Esto, resultado del diálogo bilateral al que dio inicio la Presidenta Sheinbaum en noviembre del año pasado, resaltan las fuentes gubernamentales.

Y es que unos 170 mil cultivadores cañeros tendrían acceso a una masa monetaria de hasta 4 mil 700 millones de pesos por mejores precios por el dulce producto.

El diálogo con EE.UU se inició en noviembre del año pasado, durante la visita que hizo la secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins, a Sheinbaum Presidenta.

Azúcar

Lo que se subraya es que con esta regularización de exportaciones se garantiza que se mantengan bajos los precios del azúcar en México y atender la demanda en Estados Unidos.

Cabe destacar que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que requerirá importar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027.

Esto es, 512 por ciento superior a la estimación del ciclo 2025-2026.

Ello, según el último informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”, publicado por USDA el 10 de julio de 2026.

Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4,760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada, subraya el portal de la presidenta.

Decir

Este resultado confirma que por la vía del diálogo es posible construir acuerdos en beneficio productores agrícolas y consumidores de México y de Estados Unidos.

Asimismo, se subraya superado el periodo de restricciones a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y redujo los ingresos del sector azucarero.

Entre los que se destacan, las cuotas de exportación hacia EE.UU disminuyeron de aproximadamente 800 mil a 200 mil toneladas.

E incluso, tanto la pérdida del valor del azucar mexican y en primeros meses de 2026 las exportaciones registraron una caída respecto al mismo periodo de 2025.

Por ello, el Gobierno de México impulsó negociaciones para ampliar nuevamente los volúmenes de exportación del azúcar nacional.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @Claudiashein la recuperación de cuota de exportación del azúcar mexicano a EU y esto beneficiará a más de 500 mil familias. También se estaba analizando otras medidas para diversificar el uso del azúcar y de la caña, como el impulso a la producción… pic.twitter.com/26SrmqU9ko — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 13, 2026

Noticia

«Quiero darles una muy buena noticia… 1.1 millones de toneladas van a ser exportadas desde México a los Estados Unidos… Este acuerdo beneficia a cerca de 500 mil familias y demuestra que el diálogo y la cooperación dan resultados», dijo Sheinbaum en redes.