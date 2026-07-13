Operativo Plan Tlaloque 2.0 Atiende Lluvias Récord en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México activó el Plan Tlaloque 2.0 tras registrarse lluvias masivas de 12.5 millones de metros cúbicos

Regeneración, 13 de julio de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México activó un plan de contingencia ante las intensas precipitaciones de este domingo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el despliegue del operativo del Plan Tlaloque 2.0 en la capital.

Las autoridades reportaron una acumulación de agua superior a los 12.5 millones de metros cúbicos en territorio capitalino.

Además, el volumen total en la Zona Metropolitana del Valle de México alcanzó los 27.7 millones de metros cúbicos.

Frente a este escenario crítico, la mandataria capitalina instruyó la movilización inmediata de todas las dependencias del orden local.

Los registros pluviométricos señalaron que las tormentas de mayor impacto se concentraron en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Cuajimalpa.

La estación de El Molino en Iztapalapa reportó el índice más alto con 31 milímetros de acumulación pluvial. Por su parte, la zona de

El Venado en Huixquilucan registró un acumulado de 27.5 milímetros de agua.

Despliegue técnico y humano en las alcaldías

Para mitigar los daños, la Secretaría de Gestión Integral del Agua envió personal especializado a los puntos críticos.

La dependencia desplegó 120 elementos operativos, entre los que se encuentran ingenieros y cuadrillas de atención técnica.

Asimismo, los trabajadores del drenaje utilizaron 49 equipos de maquinaria especializada para agilizar las labores de desazolve.

El parque vehicular incluyó camiones hidroneumáticos, vehículos de bombeo de emergencia y potentes equipos Hércules de succión.

En este contexto de contingencia, las brigadas oficiales concentraron sus esfuerzos iniciales en las zonas de mayor inundación.

El personal de la SEGIAGUA logró atender el 23 por ciento de los encharcamientos reportados en la urbe.

Estas acciones de emergencia beneficiaron directamente a las demarcaciones de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

Los trabajos de limpieza también se extendieron a las vialidades principales de Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Acciones de rescate y vialidades afectadas

De forma paralela, los cuerpos de auxilio atendieron múltiples reportes de daños a la infraestructura pública.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó sobre la caída de 20 árboles y tres postes en vialidades.

Las cuadrillas de rescate controlaron cinco cortocircuitos eléctricos provocados por la humedad de la tormenta persistente.

Una de las afectaciones más complejas ocurrió en el cruce de Felipe Ángeles y la avenida Tláhuac.

A fin de solucionar este colapso vial, las autoridades trasladaron un equipo hidroneumático a la colonia Zapotitlán.

Los técnicos trabajaron en el desalojo del agua acumulada para reabrir la circulación y limpiar el drenaje.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que los niveles en presas y ríos se mantienen estables hasta el momento.

El personal del Plan Tlaloque 2.0 mantendrá el monitoreo permanente para salvaguardar la integridad de la población.