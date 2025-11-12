Homicida de Manzo fue abatido cuando estaba detenido

Ramírez Bedolla precisó que la Fiscalía local indaga las circunstancias en qué abatieron al asesino del alcalde de Uruapan

Regeneración, 11 de noviembre 2025– Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló que el homicida del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue abatido de un solo disparo cuando ya había sido detenido por fuerzas de seguridad.

El asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya estaba capturado; así lo declaró el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla. “¿Cuál raro? ¿Para qué matas a alguien que ya tienes capturado? Ya verás que en unos 30 añitos quizá ya se haga la justicia, como Colosio”, criticó… pic.twitter.com/rnFQVXVUHS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 11, 2025

Conferencia

Así lo expresó en una conferencia este lunes 10 de noviembre de 2025.

Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida;

Porque el homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida, se está investigando este tema

El mandatario local precisó que la Fiscalía de Michoacán indaga las circunstancias en que ocurrió el abatimiento.

Además, se investiga la vulneración del círculo de seguridad del edil asesinado, quien tenía ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) cuando fue ejecutado.

Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar qué ocurrió, porque en ese momento tenía un amplio equipo de seguridad

Ramírez Bedolla explicó que se indaga si una célula criminal planeó el atentado y reiteró que el agresor sí era menor de edad y fue identificado por sus familiares.

Plan Michoacán

Tras el asesinato el pasado 1 de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el Gobierno de México presentó el ‘Plan Michoacán por la paz y la justicia’.

Este, aumentará el número de agentes de las Fuerzas de Seguridad en ese estado hasta los 10 mil 500 agentes para combatir a la delincuencia.

En la presentación del plan en el Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch…

…indicó que la seguridad en el estado «es una prioridad nacional» y que esta semana visitarán Uruapan tras la petición de la nueva alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo.

El funcionario dijo que, «a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, visitaremos esta semana el municipio».

Supervisión

Además, señaló que estas visitas servirán para reunirse con autoridades locales y diferentes sectores y evaluar y supervisar de manera permanente la estrategia de seguridad.

Apuntó que el Gabinete de Seguridad sostendrá «reuniones permanentes con productores agrícolas de limón, aguacate y otros cultivos;

Con el propósito de garantizar su seguridad, proteger sus actividades económicas y fortalecer la confianza en las instituciones»;

Lo que permitirá atender sus inquietudes, coordinar medidas preventivas y reforzar la presencia de las autoridades.

El plan tiene una inversión de 57 mil millones de pesos y consta de 12 ejes con más de 100 acciones, «una parte importante de ellos será con inversión mixta» para la pacificación del estado.

El homicida

El pasado jueves la Fiscalía del estado identificó a un sujeto, a quien vinculó con grupos del crimen organizado, como el presunto homicida de Manzo.

El atacante, con solo 17 años de edad, fue abatido tras el ataque.

El asesinato ha generado una fuerte indignación en todo México, especialmente en Michoacán.

Durante toda la semana se registraron protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, que además fue reforzada a principios de este 2025.

En Uruapan operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG);

Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.