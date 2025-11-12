China: Licencias especiales serán necesarias para precursores químicos

China exige licencias especiales para exportar 13 precursores químicos de fentanilo y metanfetamina a México, EE.UU. y Canadá

Regeneración, 11 de noviembre 2025– China anunció este lunes que Estados Unidos, México y Canadá deberán contar con licencias de exportación especiales para 13 precursores químicos del fentanilo y la metanfetamina.

Medida

La medida entró en vigor de inmediato y obliga a los exportadores a solicitar autorización para enviar estos productos.

La exigencia llega tras señales de acercamiento económico entre Beijing y Washington, luego de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur.

La norma fue emitida por varios ministerios chinos, incluyendo Comercio, Seguridad Pública y Aduanas, y busca frenar el flujo de precursores químicos que alimentan la crisis de opioides en Norteamérica.

El ajuste implica revisar el catálogo de gestión de productos químicos precursores para exportación a países o regiones específicos;

Así como el catálogo de países o regiones específicos, añadiendo oficialmente a Estados Unidos, México y Canadá a este último.

Catálogo

Además, se incluyeron 13 tipos específicos de productos químicos precursores en el catálogo de gestión.

Con los nuevos controles enfocados explícitamente a las exportaciones a estos tres países de América del Norte.

Los exportadores ahora deben solicitar una licencia para enviar a Estados Unidos, México o Canadá los productos químicos precursores sometidos a controles.

El director del FBI, Kash Patel, visitó China la semana pasada para tratar asuntos relacionados con el fentanilo, en un viaje no anunciado oficialmente.

Washington ha acusado repetidamente a China de no tomar medidas eficaces contra el tráfico de estas sustancias.

Detener envío

En respuesta, Beijing se comprometió a detener su envío hacia Estados Unidos.

Como parte del acuerdo reciente, Trump redujo del 20% al 10% los aranceles impuestos a productos chinos relacionados con la cadena de suministro del fentanilo.

Además, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos suspendió por un año una investigación contra China en sectores estratégicos.

Tasas portuarias

A cambio, Beijing suspendió durante el mismo período las tasas portuarias aplicadas a buques vinculados a EE. UU.

Con esta acción, China busca controlar el flujo de precursores químicos.

Los tres países implementan medidas para combatir la producción y tráfico de fentanilo, opioide sintético responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.