Inteligencia artificial y crimen: Las mansiones de Zatar, de Kyra Galván

Una mujer en duelo, un perro robot con alma, y un videojuego que esconde una red criminal: Distopía profundamente humana de Kyra Galván

Regeneración, 19 de septiembre de 2025. En su más reciente novela, Las mansiones de Zatar, la escritora mexicana Kyra Galván nos entrega una obra de ciencia ficción profundamente humana.

Ambientada en un futuro inquietante donde la tecnología, la política y el duelo se entrelazan con una sensibilidad poética y crítica.

Galván

Publicada por el Fondo de Cultura Económica, esta novela forma parte de la Colección Popular y se inscribe en la tradición latinoamericanista que caracteriza a la autora.

La historia sigue a Liliana Spert, una paleontobióloga que vive en Texico, un país ficticio surgido tras la cesión de territorio mexicano a Estados Unidos para erradicar el narcotráfico.

Devastada por el suicidio de su hijo, Liliana es declarada incompetente por el Estado y puesta bajo el cuidado de Dagaz, un robot canino experimental con inteligencia artificial emocional.

A través de este vínculo inesperado, Galván explora temas como la pérdida, la culpa, la resiliencia y el sentido de la vida en una sociedad hipertecnologizada.

Horizonte

La novela se convierte en una crítica velada al uso de la tecnología y los videojuegos como herramienta de control social.

Al tiempo que denuncia el poder corruptor de las redes criminales que operan bajo fachadas legales.

Con una prosa adictiva y una estructura que combina introspección, acción y reflexión filosófica, Galván construye una distopía que dialoga con la realidad latinoamericana contemporánea.

Dato

Y es que sobre la muerte del hijo de Liliana el perro, Dagaz, descubre que éste se volvió adicto a un video juego de realidad virtual.

Y dentro del cual se escondía un proceso de reclutamiento. Esto, precisamente en Las Mansiones de Zatar.

Donde el jugador debe realizar actos inhumanos con el fin de progresar en el juego y con la promesa de un premio monetario.

Lo que la unidad robótica indaga es que detrás del juego se esconde una antigua mafia de narcotráfico que dominaba el territorio.

Mismo, como se indica arriba además, en un principio mexicano, perteneciente al incipiente país Texico.