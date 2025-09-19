Juez desestima temporalmente demanda de Trump al NYT

Juez federal desestima demanda por difamación de Trump por 15 mil millones de dólares contra el New York Times

Regeneración, 19 de septiembre 2025– Un juez federal de Florida desestimó la demanda por difamación de 15.000 millones de dólares de Donald Trump contra The New York Times debido a su extensión.

La queja no es un «megáfono de relaciones públicas», dice el juez Merryday, quien consideró que el contenido extenso es «tedioso y oneroso».

El juez de distrito de Estados Unidos Steven Merryday dictaminó que la queja de Trump sobre un libro y un artículo…

…escritos por los periodistas del Times Russ Buettner y Susanne Craig era demasiado larga y estaba llena de lenguaje “tedioso y oneroso”.

28 días

Le dio al presidente 28 días para presentar una queja enmendada de no más de 40 páginas.

Una denuncia debe “informar de manera justa, precisa, directa, sobria y económica a los demandados…«

MASSIVE BREAKING: Judge strikes down Trump's $15 Billion lawsuit against the New York Times.



WINNING! pic.twitter.com/KIjHVgRFKm — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 19, 2025

«…sobre la naturaleza y el contenido de las reclamaciones”, escribió Merryday en su orden de cuatro páginas.

“Una queja no es un megáfono de relaciones públicas ni un podio para un discurso apasionado en un mitin político”, continuó.

Demanda

Trump está demandando por un libro y un artículo centrados en sus finanzas y su papel protagónico en la serie de televisión The Apprentice antes de su presidencia.

Trump dijo que los dos periodistas “difundieron maliciosamente la narrativa carente de hechos”.

Dijeron que el productor de televisión Mark Burnett convirtió a Trump en una celebridad.

Trump dijo que habían hecho esto “a pesar de que, antes y en el momento de las publicaciones, los acusados ​​sabían que el presidente Trump ya era una mega celebridad y un enorme éxito en los negocios”.

La demanda también atacó las afirmaciones que hicieron los periodistas sobre los primeros negocios de Trump y su padre, Fred.

Artículo

Citó un artículo de Peter Baker, publicado por el Times en 2024, titulado: Para Trump, una vida de escándalos se dirige hacia un momento de juicio.

“Esta acción comenzará, continuará y finalizará de acuerdo con las reglas de procedimiento y de manera profesional y digna”, dijo Merryday.