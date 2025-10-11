Identifican 105 cuerpos del crematorio en Cd. Juárez, Chihuahua

Por este caso se han acumulado 73 denuncias por el delito de fraude. Se trabaja para identificar a los 368 y notificar a las familias

Regeneración, 10 de octubre 2025– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que han sido identificados 105 cuerpos de un total de 386 hallados en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez.

Identificación

Estas identificaciones, desarrolladas tras el descubrimiento el 26 de junio, han permitido avanzar en el proceso de notificación y apoyo a las familias por este caso.

De acuerdo con la autoridad, 98 familias han sido notificadas formalmente sobre la identificación de sus seres queridos.

Se prevé que las 7 familias restantes reciban la información en las próximas horas.

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, junto al Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE)…

…y el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, siguen encabezando las tareas para individualizar a cada víctima.

Sitio web

El proceso de identificación ha incluido el uso del sitio web habilitado por las autoridades (https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio).

Allí se recabaron datos personales y material fotográfico que permitieron esclarecer la identidad de seis personas.

En cuanto al destino de los restos, 89 cuerpos ya han sido entregados a sus familias.

De acuerdo con la FGE, han contado con respaldo de instituciones para tomar las decisiones respecto a los servicios funerarios y sepulturas.

73 denuncias por fraude

La FGE informó que de las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de sus seres queridos…

…se han presentado 73 denuncias por fraude ante la Fiscalía, en contra de quienes resulten responsables de delitos asociados al crematorio.

La Fiscalía reiteró que las acciones de identificación, notificación y apoyo psicológico continuarán hasta completar el proceso.

Brindarán también asesorías jurídicas e información a los afectados.

Vinculación

Cabe señalar que por estos hechos fueron vinculados a proceso el propietario y el trabajador del crematorio “Plenitud”, identificados como José Luis A.C. de 39 años y Facundo M.R. de 64.

Ambos enfrentan cargos por delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

La Fiscalía informó en días previos que de los 386 cuerpos se logró identificar que 218 correspondían a masculinos;

149 a femeninas y 16 fueron catalogados como indeterminados, por lo que realizaron análisis de laboratorio para tener elementos para identificarlos.

Información

Sin embargo, en agosto pasado, el Ministerio Público Local detalló que se trata de 213 hombres, 165 mujeres y 8 indeterminados.

Entre los cuerpos, se encuentran tres infantes. Uno se encuentra en esqueletización, una era niña de entre 6 y 7 años y uno era niño de entre 7 y 8 años.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que muchos de los familiares habían recibido restos de animales.