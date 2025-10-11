Terremoto de 7,4 en Filipinas: 7 muertos y deslaves

Fuerte sismo de 7,4 seguido de una réplica de 6,9 deja 7 muertos en Filipinas. Se emite alerta de Tsunami que incluye a Indonesia
Regeneración, 10 de octubre 2025– Siete personas murieron, entre ellos, dos pacientes que sufrieron ataques cardíacos y una persona alcanzada por escombros. Hubo daños en un hospital, escuelas y edificios, cortes eléctricos y evacuaciones. Una replica activó la alerta de maremoto.
Sismo de 7,4
Un sismo de magnitud 7,4 sacudió la costa sureste de Filipinas este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El suceso provocó pánico entre los residentes que se apresuraron a salir a las calles mientras el suelo temblaba.
El sismo se produjo en el lado oriental de la isla de Mindanao, a 123 kilómetros de la ciudad más grande de la isla, Davao.
A una profundidad de 58,1 kilómetros, alrededor de las 9:45 a.m., hora local, según el USGS.
Sistema de alerta
El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos advirtió inicialmente de posibles olas de gran tamaño en Filipinas, Indonesia y la nación insular de Palau.
Videos e imágenes dramáticas del momento del terremoto mostraron a residentes en pánico en la isla de Mindanao.
Salían corriendo de los edificios o tratando de mantener el equilibrio mientras el piso debajo de ellos temblaba violentamente.
“Toda la gente del edificio salió gritando a todo pulmón”, contó. “Después de que amainó, se podía ver claramente el miedo en los rostros de la gente”.
Declaraciones
El presidente Ferdinand Marcos Jr. informó que las autoridades estaban evaluando la situación y se estaban preparando los esfuerzos de búsqueda y rescate.
“Estamos trabajando las 24 horas para garantizar que la ayuda llegue a todos los que la necesitan”, manifestó Marcos en un comunicado publicado en las redes sociales.
El país todavía se está recuperando de un poderoso terremoto que azotó la isla central de Cebú hace menos de dos semanas.
El terremoto de magnitud 6,9 fue el más mortífero en Filipinas en más de una década, matando al menos a 72 personas;
Hirió a cientos, desplazó a decenas de miles, y causó grandes daños, según la agencia de noticias Reuters.
Anillo de fuego
Filipinas es propensa a desastres naturales debido a su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego:
Un arco de 40.000 kilómetros de fallas sísmicas alrededor del Océano Pacífico, con más de la mitad de volcanes del mundo, y que experimenta poderosos terremotos.
La nación archipiélago también ha sido azotada por dos tifones destructivos este mes.
Mientras tanto, han estallado protestas por el presunto mal uso por parte del Gobierno de fondos designados para proyectos de ayuda por inundaciones.
Réplica
La réplica de magnitud 6,7 sacudió la isla filipina meridional de Mindanao, activando la alerta de tsunami.
El nuevo temblor se produjo a las 19.12 hora local a una profundidad de 62 kilómetros y con el epicentro a unos 24 kilómetros de distancia de la ciudad de Santiago.
Unos parámetros similares a los del sismo inicial, según el Servicio Geológico de EE.UU., que registra la actividad sísmica del mundo.
Asimismo, la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) activó la alerta de tsunami por este nuevo temblor, como hizo con el primero de 7,4, que tuvo lugar unas diez horas antes.
Instituto
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología apuntó que se esperan daños y réplicas del terremoto, cuyo epicentro estuvo a unos 43 kilómetros (27 millas) al este de Manay.
Manay es una localidad de la provincia de Davao Oriental; el sismo fue provocado por el movimiento en la Fosa de Filipinas, a una profundidad de 23 kms.