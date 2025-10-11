Terremoto de 7,4 en Filipinas: 7 muertos y deslaves

Fuerte sismo de 7,4 seguido de una réplica de 6,9 deja 7 muertos en Filipinas. Se emite alerta de Tsunami que incluye a Indonesia

Regeneración, 10 de octubre 2025– Siete personas murieron, entre ellos, dos pacientes que sufrieron ataques cardíacos y una persona alcanzada por escombros. Hubo daños en un hospital, escuelas y edificios, cortes eléctricos y evacuaciones. Una replica activó la alerta de maremoto.

TAGUM CITY – DAVAO DEL NORTE – PHILIPPINES. 🇵🇭

A strong 7.4 magnitude earthquake struck Tagum City in the Philippines. October 10, 2025.#EarthquakeDavaoOriental#Phillipines #earthquake pic.twitter.com/bs3SrnJAKU — New World (@22BMCG) October 10, 2025

Sismo de 7,4

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió la costa sureste de Filipinas este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El suceso provocó pánico entre los residentes que se apresuraron a salir a las calles mientras el suelo temblaba.

El sismo se produjo en el lado oriental de la isla de Mindanao, a 123 kilómetros de la ciudad más grande de la isla, Davao.

A una profundidad de 58,1 kilómetros, alrededor de las 9:45 a.m., hora local, según el USGS.

Another MASSIVE earthquake has hit the Phillipines. 😣pic.twitter.com/jF9r6l1E4c — Marla Hohner (@marlahohner) October 10, 2025

Sistema de alerta

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos advirtió inicialmente de posibles olas de gran tamaño en Filipinas, Indonesia y la nación insular de Palau.

Videos e imágenes dramáticas del momento del terremoto mostraron a residentes en pánico en la isla de Mindanao.

A powerful 7.4 earthquake struck in Phillipines Davao pic.twitter.com/rUBkdkxsOd — ∆lex∆ndr∆⚜️ (@369cipher) October 10, 2025

Salían corriendo de los edificios o tratando de mantener el equilibrio mientras el piso debajo de ellos temblaba violentamente.

“Toda la gente del edificio salió gritando a todo pulmón”, contó. “Después de que amainó, se podía ver claramente el miedo en los rostros de la gente”.

Declaraciones

El presidente Ferdinand Marcos Jr. informó que las autoridades estaban evaluando la situación y se estaban preparando los esfuerzos de búsqueda y rescate.

School hit by earthquake in Phillipines pic.twitter.com/SxsJFCzA3a — @ (@anthraxxxx) October 10, 2025

“Estamos trabajando las 24 horas para garantizar que la ayuda llegue a todos los que la necesitan”, manifestó Marcos en un comunicado publicado en las redes sociales.

El país todavía se está recuperando de un poderoso terremoto que azotó la isla central de Cebú hace menos de dos semanas.

El terremoto de magnitud 6,9 fue el más mortífero en Filipinas en más de una década, matando al menos a 72 personas;

Hirió a cientos, desplazó a decenas de miles, y causó grandes daños, según la agencia de noticias Reuters.

GEMPABUMI TEKTONIK M7,6 DI LAUT FILIPINA, KEPULAUAN TALAUD, SULAWESI UTARA, POTENSI TSUNAMI



Kejadian dan Parameter Gempabumi:

Hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 08.43.58 WIB wilayah Laut Filipina, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG… pic.twitter.com/JudrIbeqEl — BMKG (@infoBMKG) October 10, 2025

Anillo de fuego

Filipinas es propensa a desastres naturales debido a su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego:

Un arco de 40.000 kilómetros de fallas sísmicas alrededor del Océano Pacífico, con más de la mitad de volcanes del mundo, y que experimenta poderosos terremotos.

La nación archipiélago también ha sido azotada por dos tifones destructivos este mes.

Mientras tanto, han estallado protestas por el presunto mal uso por parte del Gobierno de fondos designados para proyectos de ayuda por inundaciones.

Réplica

La réplica de magnitud 6,7 sacudió la isla filipina meridional de Mindanao, activando la alerta de tsunami.

El nuevo temblor se produjo a las 19.12 hora local a una profundidad de 62 kilómetros y con el epicentro a unos 24 kilómetros de distancia de la ciudad de Santiago.

Unos parámetros similares a los del sismo inicial, según el Servicio Geológico de EE.UU., que registra la actividad sísmica del mundo.

Asimismo, la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) activó la alerta de tsunami por este nuevo temblor, como hizo con el primero de 7,4, que tuvo lugar unas diez horas antes.

Aftermath in the #Phillipines



This was the scene at Tagum City Davao Regional Medical Center as patients and staff evacuated the hospital after the M7.4 #earthquake struck#EarthquakePH pic.twitter.com/v3Uw0eBccj — SITREP FUBAR (@sitrepfubar) October 10, 2025

Instituto

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología apuntó que se esperan daños y réplicas del terremoto, cuyo epicentro estuvo a unos 43 kilómetros (27 millas) al este de Manay.

Manay es una localidad de la provincia de Davao Oriental; el sismo fue provocado por el movimiento en la Fosa de Filipinas, a una profundidad de 23 kms.