Cientos de miles de gazatíes regresan al norte de la Franja

ONU espera que sus camiones puedan entrar en Gaza tras el alto el fuego. Fuerzas de Israel se repliegan a línea amarilla

Regeneración, 10 de octubre 2025– El enviado especial del presidente Trump para Oriente Próximo, Steven Witkoff, ha confirmado que las Fuerzas de Defensa de Israel han completado la primera fase de la retirada hacia la línea amarilla.

The Palestinian people return to their homes and lands in North Gaza.



Survivors of a genocide, exhausted, bereaved, but determined to live on their ancestral land in freedom and dignity.



🎥 Mohammed Abu Samra pic.twitter.com/XXLccX4BEC — State of Palestine (@Palestine_UN) January 27, 2025

Plazo de 72 horas

Comienza ahora el plazo de 72 horas para liberar a los 48 rehenes que continúan retenidos en la Franja.

Si nada se tuerce, Israel liberará después a unos 2.000 prisioneros palestinos.

Con la entrada en vigor del alto el fuego, cientos de miles de gazatíes han emprendido el camino de regreso al norte de la Franja.

A million Palestinians returning to their destroyed homes and towns in the north of #Gaza this morning is the crystal clear response to those who still plot to uproot us from our homeland. There is only one direction of travel ahead of the Palestinian people after a 100 years of… pic.twitter.com/PsU7ip89jq — Husam Zomlot (@hzomlot) January 27, 2025

Allí se encuentra la arrasada capital, Ciudad de Gaza.

La portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Juliette Touma, ha explicado que la organización espera que “prevalezca el pragmatismo”.

Ayuda humanitaria

Que sus camiones de ayuda y su personal puedan entrar en la franja de Gaza tras el alto el fuego.

🚨 BREAKING: Tens of thousands of Palestinians are FLOODING toward northern Gaza after President Trump's ceasefire took effect and peace broke out in the region



Many of them are seeking to return to their home, or check if it's been destroyed, along with other property.



This is… pic.twitter.com/L15Rxt0CL7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 10, 2025

Por el momento, la agencia no ha sido contactada por los firmantes del acuerdo, pero aseguran que será muy difícil, “si no imposible”…

…implementar una respuesta a la escala que se necesita en Gaza sin la UNRWA, que sigue siendo la mayor agencia humanitaria en la zona.

Uno de los puntos del acuerdo de Trump señalaba que una vez firmado se iniciaría “de inmediato la entrada completa de ayuda humanitaria”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada “por las buenas o por las malas”.

Al Jazeera captured live video of Israeli tanks firing towards Palestinian civilians attempting to return to Gaza City, after Israel and Hamas agreed to the first phase of a ceasefire deal. pic.twitter.com/igGP7q2ijc — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2025

Qatar

EE UU agradece a Qatar su mediación en la guerra de Gaza con un acuerdo para formar pilotos de caza en Idaho.

El secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth ha recibido con honores a su homólogo catarí, jeque Saoud Al Thani.

Anunciaron un acuerdo entre ambos países para abrir una instalación conjunta de sus fuerzas aéreas en Idaho.

🚨MAJOR BREAKING: Pete Hegseth announces that Qatar, an Authoritarian regime, will be authorized to build an Air Force training base on U.S soil in Idaho.



A foreign regime, not a NATO ally, with military inside America…What the actual fuck?pic.twitter.com/vZW0fCAWwh — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 10, 2025

Como forma de agradecer la mediación del emirato en las negociaciones entre Israel y Hamás, el Pentágono ha aceptado…

…que los pilotos de cazas F-15 de la Fuerza Aérea Emiratí de Qatar se entrenen en la base aérea de Mountain Home.

El secretario de Guerra ha valorado la contribución del país del Golfo y su “papel fundamental” en la consecución del acuerdo de paz en Gaza.

Primeros camiones entran

Uno de los puntos del acuerdo firmado entre Israel y Hamás establecía que cuando este se firmase la ayuda humanitaria debía ingresar en la Franja “de inmediato”.

Algunos de los primeros camiones de comerciantes palestinos con alimentos han entrado en Gaza a través de la calle Saladino.

Esta, se ubica al sur del Corredor Netzarim. Después de que el ejército israelí anunciase la entrada en vigor del alto el fuego a las 12.00 hora local.

El Ministerio de Justicia de Israel publicó la lista de los 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y que serán liberados a cambio de rehenes israelíes.

Lista para ser liberados

En la lista no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti –detenido en 2002 durante la segunda Intifada.

Muchos palestinos lo ven como el sucesor de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

Spokesperson of Fatah Dr. Jamal Nazzal explains why Israel is refusing to release Fatah leader Marwan Barghouti despite publishing a list of 250 Palestinian prisoners to be freed under the ceasefire deal.#WNews #Gaza #Hamas @NazzalJamal pic.twitter.com/3aGSUjVAGd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 10, 2025

O Ahmed Saadat, exsecretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

En la lista sí se encuentran Baher Badr, un miembro de Hamás condenado a once cadenas perpetuas por planear un atentado con bomba…

…en una estación de autobuses frente a una base militar en el centro de Israel, que mató a ocho personas en 2004.

También será liberado Iyad al Rub, un alto cargo de la Yihad Islámica condenado por asesinar a seis israelíes.

Filistinliler, Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı için saf tuttu https://t.co/v0yHn6zEca pic.twitter.com/Nhg7y7wSaP — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 10, 2025

Además de herir a otros 55 en un atentado en la ciudad de Hadera en 2006, en el centro de Israel.

En virtud del acuerdo, Israel liberará a 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

El retorno

Ha sido casi inmediato. Miles de gazatíes desplazados en dos años de invasión han comenzado a regresar a sus hogares, tras entrar en vigor el alto el fuego.

Aún así, el texto del acuerdo sucedió automático, al dar luz verde el Gobierno de Netanyahu a la primera fase del plan de paz de Trump.

🚨🇵🇸 BREAKING: Video footage shows Palestinians in Gaza returning to their homes, many of which have been either completely destroyed or left abandoned, following the recent ceasefire agreement.

pic.twitter.com/myTeXJuSQ1 — OT (@Otumfour8) October 10, 2025

Las tropas ya han completado, de hecho, su repliegue parcial, desde donde aún controlarán la mitad de Gaza, de cara al siguiente reto:

El canje, en los próximos días, de los últimos 48 rehenes a cambio de casi 2.000 presos palestinos.

Los rehenes

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin, ha declarado que: “En este momento, todas las FDI se están preparando para recibir a los rehenes”.

En el mismo comunicado, Defrin ha señalado como las FDI ya se han replegado a la “línea amarilla”.

Esperan que comience la liberación de todos los rehenes, para regresar a “los vivos y los caídos a sus familias y hogares”.

A su vez, ha destacado que “no se tomarán riesgos innecesarios”, y ha emitido un mensaje a los residentes de Gaza:

“Eviten ingresar en áreas bajo control de las FDI, honren el acuerdo y aseguren su propia seguridad”.

Ha aclarado también que, la línea sobre la que las tropas se han replegado es una “posición defensiva de avanzada” y que sus tropas se defenderán de cualquier “amenaza”.