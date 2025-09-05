Impresionante e histórico desfile militar chino

China muestra su impresionante fuerza militar en el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, 24 presidentes invitados

Regeneración, 4 de septiembre 2025-China exhibió su poderío militar en un desfile el miércoles para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, busca ejercer una mayor influencia en el escenario global.

El líder chino Xi e invitados, entre ellos Putin, y Jong-un, llegaron a la Puerta de Tiananmén para un desfile militar en Beijing.

El evento, celebrado el miércoles fu para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El líder Xi Jinping, hablando antes del desfile , rindió homenaje a los veteranos chinos de guerra.

Desde 2012, ha buscado convertir a China en un país invulnerable y lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a las potencias extranjeras.

China no teme a la violencia

“El pueblo chino no teme a la violencia y es autosuficiente y fuerte”, afirmó.

El ejército chino exhibió drones aéreos y submarinos, misiles hipersónicos y aviones de combate y bombarderos en un evento de 90 minutos.

Asistieron los líderes de alrededor veinticuatro países , incluidos Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong Un de Corea del Norte .

PC de China elogia progreso desde Segunda Guerra Mundial

La llamativa conmemoración del aniversario es una forma de impulsar el apoyo al gobierno del Partido Comunista, mostrando el progreso de China.

El país fue un frente importante en la guerra y millones de personas murieron durante la invasión japonesa.

Xi dijo que la humanidad debe elegir entre la paz y la guerra, o el diálogo y la confrontación.

«El rejuvenecimiento del pueblo chino no puede ser bloqueado y el noble objetivo del desarrollo pacífico de la civilización humana debe triunfar», dijo Xi.

Submarinos no tripulados

Entre las armas destacadas se incluyó el dron submarino AJX002, una nave negra, larga y con forma de tubo que parece un submarino estrecho.

Otras armas que recibieron atención fueron los misiles hipersónicos diseñados para destruir barcos en el mar.

También un nuevo misil balístico intercontinental, el DF-61, que podría transportar ojivas nucleares a objetivos distantes.

Armas hipersónicas

Las armas hipersónicas son de especial preocupación para Estados Unidos, que patrulla el Pacífico occidental desde el cuartel general de su Séptima Flota en Japón.

Aviones de combate y bombarderos surcaban el cielo, algunos dejando estelas de colores.

Helicópteros volaban en formación; un grupo de 26 formaba el número «80», que representaba el aniversario de la guerra.

La ceremonia comenzó con un saludo de artillería de 80 cañones, seguido del himno nacional, la “Marcha de los Voluntarios”.

La anterior es una canción compuesta en 1935 durante los primeros años de resistencia contra las fuerzas invasoras japonesas.

Trump envía un mensaje

Una milicia femenina china marchó por la Plaza de Tiananmen durante un desfile militar en Beijing el 3 de septiembre.😃 pic.twitter.com/wiyPb7UeM0 — Hermosa China (@40Hermosa) September 3, 2025

Mientras comenzaba el desfile, Trump dijo en las redes sociales que la gran pregunta es si Xi reconocerá las contribuciones estadounidenses en la guerra.

“Por favor, transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, añadió.

Xi no mencionó a Estados Unidos por nombre, pero expresó su gratitud a los países extranjeros que ayudaron a China a resistir la invasión japonesa.

Putin y Kim, quienes posteriormente se reunieron en Pekín, flanquearon a Xi mientras se dirigían a la plataforma con vistas a la plaza de Tiananmén.

Veteranos de guerra

Se detuvieron para estrechar la mano de cinco veteranos de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos mayores de 100 años.

Sobre la publicación de Trump, Putin dijo a los periodistas que «el presidente de Estados Unidos no carece de sentido del humor».

Pero aseguró que «durante estos días, durante negociaciones, nadie ha expresado juicios negativos sobre la actual administración estadounidense».

A China fez hoje o maior desfile militar DA HISTÓRIA e nunca um país mostrou tanta bomba nuclear e míssil hipersônico como a China fez hoje!!



A imprensa brasileira tá em CHOQUE tentando abafar pra que ninguém saiba que OS BRICS ESTÃO VENCENDO!!!

pic.twitter.com/1e1wqz7jME — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) September 3, 2025

Putin dijo que todos con quienes había hablado durante su visita a China habían “apoyado” su reunión con Trump en Alaska el mes pasado.

Allí expresaron su esperanza de que las negociaciones pusieran fin a la invasión rusa de Ucrania.

«Lo digo sin ironía, sin bromear, para que las figuras públicas de todo el mundo lo vean y lo comprendan», afirmó Putin.

Xi pasa revista a las tropas

El evento comenzó con tropas marchando al unísono, botas resonando en el pavimento, para ser revisadas por Xi, quien encabeza el ejército de China.

Xi recorrió toda la formación por la céntrica avenida Chang’an de Pekín en una clásica limusina negra.

Se puso de pie a través del techo del vehículo con micrófonos alineados frente a él y saludó al personal al pasar junto a ellos.

Recorrido

Gritaron lemas al unísono, como: “Servimos al pueblo”.

El Ejército Popular de Liberación es un ejército heroico “en el que el pueblo y el Partido pueden confiar plenamente”, afirmó Xi.

Añadió que la tarea del ejército es salvaguardar la soberanía, en referencia al reclamo de China sobre la isla de Taiwán.

El presidente William Lai, de Taiwan, dijo que el poder militar no debe utilizarse para la agresión o la expansión territorial.

“Taiwán no usa el cañón de una pistola para conmemorar la paz”, dijo en una publicación de Facebook.

“En cambio, recuerda a los mártires, recuerda las lecciones de la historia y defiende la creencia en la libertad y la democracia”.