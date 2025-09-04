Marco Rubio elogia cooperación de Sheinbaum en seguridad

Rubio destacó que el gobierno de Sheinbaum, ha alcanzado un nivel histórico de cooperación con Estados Unidos para combatir crimen organizado.

Regeneración, 4 de septiembre 2025-El secretario de Estado Marco Rubio, afirmó que México atraviesa un momento sin precedentes en materia de cooperación en seguridad con su país.

Durante su visita, Rubio elogió a Sheinbaum por impulsar una agenda conjunta que prioriza el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la frontera.

En conferencia de prensa, el estadounidense subrayó que los últimos ocho meses han sido los más productivos en la relación bilateral en materia de seguridad.

Destacó que la colaboración se desarrolla con respeto a la soberanía de ambos países.

Pero con resultados concretos como la extradición de 55 presuntos criminales hacia Estados Unidos.

Nivel de cooperación histórico

Rubio calificó el entendimiento con México como un hecho sin precedentes:

“Me alegro mucho de que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente, los últimos 8 meses jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento.

Cooperación al nivel que respeta la integridad y soberanía de ambos países”.

El secretario de Estado añadió que la colaboración incluye intercambio de inteligencia, entrenamiento conjunto y coordinación entre agencias de seguridad.

Según sus palabras, esta cooperación “ha dado buenos resultados”, particularmente en la captura y traslado de criminales de alto valor hacia la justicia estadounidense.

Rubio reconoció además que el tráfico de armas desde territorio estadounidense es un reto compartido.

Aseguró que su país trabaja para frenar este flujo ilícito.

Enfatizó que tanto México como Estados Unidos coinciden en considerar a los cárteles como una amenaza nacional que requiere esfuerzos conjuntos.

Conferencia

Durante sus declaraciones, Marco Rubio dirigió varios reconocimientos a la presidenta de México:

“No hay gobierno que esté cooperando con nosotros más contra la criminalidad, que el Gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum”.

Celebró que Sheinbaum haya sostenido 14 comunicaciones directas con el presidente de EU, Donald Trump, para coordinar acciones bilaterales.

Señaló que de 59 objetivos de alto valor señalados por Washington, las autoridades mexicanas trasladaron a varios de ellos a instalaciones estadounidenses para ser procesados.

Reconoció los cambios impulsados en la Constitución mexicana para tipificar el tráfico de fentanilo como delito grave.

Resaltó que el trabajo conjunto con el actual gobierno mexicano ha permitido resultados tangibles contra redes criminales.

Cancillería

De la Fuente explicó que ambos países instalaron un grupo que se reunirá de manera periódica para revisar los avances de los acuerdos.

Dicho mecanismo tendrá como ejes la reducción del tráfico de drogas y armas, así como la coordinación de operaciones bilaterales para enfrentar a los cárteles.

Además, el plan incluye el despliegue de campañas de prevención contra el consumo de drogas en comunidades de ambos lados de la frontera.

Esto, con el objetivo de reducir la demanda y limitar el poder de las organizaciones delictivas.

De la Fuente subrayó que todo este esquema de trabajo se sustenta en el respeto a la soberanía e integridad territorial de ambas naciones.

Garantizando que la cooperación se mantenga en condiciones de igualdad y reciprocidad.

Por su parte, Marco Rubio añadió que estas operaciones conjuntas se han ampliado en comparación con años anteriores.

Las autoridades mexicanas han compartido información estratégica que ha sido clave para el éxito de los operativos.

Esfuerzo bilateral

El secretario de Estado señaló que la continuidad de este esfuerzo bilateral permitirá consolidar los resultados obtenidos y fortalecer la seguridad en la región.

Rubio añadió que estas operaciones conjuntas se han ampliado en comparación con años anteriores.

Y que las autoridades mexicanas comparten información estratégica para el éxito de los operativos.

Las declaraciones de Marco Rubio colocan al gobierno de Claudia Sheinbaum en el centro de un reconocimiento inusual por parte de Washington.

El funcionario estadounidense calificó de “altamente productiva” la reunión.

Aseguró que México es hoy el aliado más cercano de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.

Con los compromisos alcanzados y el reconocimiento explícito al papel de México, la relación bilateral entra en una nueva fase de cooperación.

Ambos gobiernos señalaron que, aunque queda mucho por hacer, las acciones coordinadas ya muestran resultados concretos en extradiciones, control de armas y seguridad fronteriza.