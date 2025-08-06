Incendio consume 16 mil hectáreas en 24 horas al sur de Francia

Francia: Incendio abarca 15 municipios y avanzó hasta 6 km por hora. Movilizados 2 mil bomberos, aviones y helicópteros cisterna en Aude

Regeneración, 6 de agosto de 2025. Portales destacan gigantesco incendio en el sur de Francia que se propaga a una velocidad récord.

Y es que además se indica una persona ha fallecido y al menos nueve han resultado heridas en lo que ya se considera como el peor incendio del verano 2025.

Radio Francia Internacional dice que cerca de 2.000 bomberos, asistidos por aviones y helicópteros cisterna, intentan apagar las llamas.

Francia

AVISO 🔥

Incendio forestal en Aude, sur de Francia 🇫🇷



Lamentable, el incendio se está desarrollando en el departamento de #Aude, lo reportan fuera de control y ha calcinado mas de 4,500 hectáreas. Varios pueblos afectados, bellos paisajes #paysages han sido calcinados



Créditos… pic.twitter.com/921GKvh8Kv — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 5, 2025

Cabe destacar que se trata de un dispositivo excepcional porque los expertos consideran este incendio como uno de los más rápidos jamás registrados en la historia de Francia.

Como se indica, el siniestro ha destruido más de 16 mil hectáreas en menos de 24 horas.

la Unión Europea aseguró estar preparada para intervenir y ayudar a apagar lo que se considera ya el peor incendio de los 9 mil registrados este verano en Francia.

Por otra parte, se indica que una mujer mayor murió en su vivienda en la localidad de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Otra persona se encuentra desaparecida y dos personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave por las quemaduras, según la prefectura local.

E incluso siete bomberos han resultado heridos por inhalación de humo.

Gigantesco Incendio en Aude, Francia, sigue completamente fuera de control pic.twitter.com/w7hWVWPji8 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 6, 2025

Datos

Asimismo el siniestro abarca 15 municipios, alcanzando hasta 6 km por hora que se se desató en la tarde del 5 de agosto en la localidad de Ribaute y provocó la evacuación de zonas de camping y viviendas.

Sin embargo se apunta que el departamento de Aude lleva tres años consecutivos afectado por la sequía y las restricciones de agua.

Además, con un viento soplando a 60 km por hora, el incendio se esparce en la gran cantidad de leña y vegetación muerta disponibles en su camino.

La justicia ha abierto una investigación para determinar el origen del incendia, que el primero ministro francés François Bayrou calificó de «catástrofe de magnitud inédita».

«Se han movilizado todos los recursos del país», dijo por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.

Región alerta

Hacia muchos años no se presentaba un incendio como éste en Francia pic.twitter.com/au3GkZ9Dh1 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 6, 2025

Se trata de una región mediterránea de Francia, cerca de la frontera con España, zona rural y boscosa que alberga viñedos.

Asimismo el incendio todavía se reportaba «muy activo» este miércoles. Jacques Piraux, alcalde de la localidad de Jonquières, declaró que los residentes han sido evacuados.

«Es una escena de tristeza y desolación», dijo a la emisora BFM TV después de su visita el miércoles por la mañana .

«Parece un paisaje lunar, todo está quemado. Más de la mitad o tres cuartas partes del pueblo se han quemado. Es infernal».

Se pidió a los residentes y turistas en áreas cercanas que permanecieran en sus hogares a menos que se les indicara evacuar. Dos campings fueron evacuados como medida de precaución.

Sequía

Asimismo, el primer ministro francés François Bayrou visitará la zona el miércoles por la tarde, según su oficina.

Por su parte, el ministerio de medio ambiente apuntó que la región de Aude ha estado experimentando una sequía este mes, con restricciones en el uso del agua.

La falta de lluvias en los últimos meses “jugó un papel importante en la propagación del incendio, ya que la vegetación está muy seca”.

Al tiempo que se indica que el sur de Europa ha registrado múltiples incendios de gran tamaño este verano.

Por otra parte, se subraya que el mes pasado, un incendio forestal que llegó al puerto sureño de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia.

Dicho incendio dejó alrededor de 300 personas heridas.

Finalmente, se subraya que Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo.

Esto es con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980: según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.