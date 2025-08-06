Otro arancel de 25% a la India por compra de petróleo ruso

Aranceles de Trump a la India comienzan 6 de agosto con 25% y al que se suma 25%: «Está alimentando la maquinaria de guerra rusa», acusa

Regeneración, 6 de agosto de 2025. La India tendrá aranceles hasta del 50% tras impuesto del 25% en orden ejecutiva de Trump por comprar petróleo ruso, además del otro 25% ya establecido.

Así informó la Casa Blanca el miércoles, después del estancamiento del diálogo EEUU y Rusia sobre la guerra en Ucrania.

India

Y es que el 6 de agosto comienzan los primeros aranceles del 25% y el recientemente anunciado comenzarán a aplicarse dentro de 21 días.

En redes sociales destacan que recientemente Trump rechazó el comercio de la India con Rusia.

“Están alimentando la maquinaria bélica. Y si lo hacen, no me va a gustar”.

Lo anterior, declaró Trump el martes en una entrevista con CNBC.

Como se sabe EE.UU acusó a Nueva Delhi de negarse a facilitar el acceso a productos estadounidenses y criticó su pertenencia al grupo BRICS de economías en desarrollo.

E incluso, recientemente el 30 de julio, Trump afirmó que India tenía aranceles “entre los más altos del mundo” y barreras comerciales no monetarias más rígidas.

Acusa

Asimismo Trump acusó a la India de comprar equipo militar y energía a Rusia, mientras su gobierno busca detener la guerra con Ucrania.

Esto ya que las compras de petróleo representan una forma de apoyo tácito a Rusia, fortalecen su economía y debilitan las sanciones de Occidente.

Estados Unidos es el principal socio comercial de India y su mayor mercado de exportación.

Al tiempo que se recuerda que la India no alcanzó un acuerdo con EE.UUU durante el primer mandato de Trump.

E incluso se cita que el comercio bilateral India y EE.UU alcanzó los 127 mil 900 millones de dólares en 2024.

Mapa político

Cabe destacar que la situación es calificada como tensión a niveles sin precedentes y de «golpe económico directo a la India.

El nuevo arancel que entra en vigor en tres semanas, impactará sectores como farmacéuticos, textiles y joyería

En ese contexto, además se subraya la visita del Primer Ministro Modi a Pekín, en próximas semanas, como un evento geopolítico de máxima importancia.

Asimismo, se cita que India es el segundo mayor comprador de crudo ruso, tras China.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores indio respondió con una declaración tajante: «Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses nacionales».

Asimismo, destacando la inconsistencia de las sanciones impuestas por EE.UU. a India, mientras otros aliados mantienen relaciones similares con Rusia.

Este gravamen contrasta con el 30% que paga China, cuyo acuerdo arancelario con EE.UU. se negociará el 12 de agosto.

Analistas prevén que esta escalada podría redibujar el mapa económico asiático, impulsando una mayor integración económica entre Nueva Deli y Pekín.

Al tiempo que EE.UU refuerza sus lazos con Pakistán, como se sabe en histórico conflicto con la India.