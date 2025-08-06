Makabelico y 3 más sancionados por EE.UU

Makabelico señalado por lavar dinero a través de sus conciertos y streaming, canalizando hasta 50 % de regalías: EE.UU

Regeneración, 6 de agosto de 2025. En redes destacan que el Departamento del Tesoro de EE.UU informó de sanciones a los activos de 4 personas ligadas presuntamente al Cártel del Noreste.

Entre ellos, se sanciona al que califican como narco-rapero Makabélico, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Mismo quien tiene un millón de seguidores en Instagram y 2.7 millones en YouTube, además de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify.

EE.UU

El Departamento del Tesoro dice que se trata de tres «miembros de alto rango» del Cártel del Noreste.

Así como a un presunto socio destacado del grupo, Ricardo Hernández, músico de 34 años conocido como El Makabelico.

Además, el Tesoro dijo que los conciertos y eventos de El Makabelico se usan para blanquear dinero en nombre de la organización.

«Con el 50% de las regalías de las plataformas de streaming que van directamente al grupo»se asegura.

Asimismo, el Tesoro de EE.UU identificó a los otros tres individuos como Abdón Rodríguez, Antonio Romero y Francisco Esqueda.

Tráfico

Por otra parte, a dichos sujetos se les acusa de tráfico de drogas, la extorsión y el blanqueo de dinero. El Tesoro dijo que había sancionado previamente a dos «miembros de alto rango» del Cártel en mayo.

Como se sabe el cártel del Noreste está entre los que Trump designó en febrero como organizaciones terroristas globales.

«El Departamento del Tesoro continuará siendo implacable…», «primero atacando a los cárteles terroristas de la droga».

«Estos cárteles envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de contrabando de personas en nuestra frontera suroeste».

Así dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Se indica que el Cartel del Noreste está considerado una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas de México.

E incluso que ejerce una influencia significativa especialmente en Laredo, en el estado de Texas, según el Tesoro.

Rapero

Asimismo, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció que todos los bienes e intereses del polémico músico quedan bloqueados.

Además que se prohíbe realizar transacciones con él.

“CDN depende de estas fuentes alternativas de ingresos y métodos de lavado de dinero para impulsar su empresa criminal…»

«…, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la extorsión”.

Cabe destacar que se indica que el músico a los 22 años, decidió grabar formalmente y construyó su propio estudio, El Comando Exclusivo.

Luego, parte de la producción de la disquera Del Records.

Sin embargo, Del Villar, exproductor de Gerardo Ortiz, fue declarado culpable el pasado marzo por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y espera sentencia en Estados Unidos.

Nombre

“El Makabelico es el que canta, rapea, dice maldiciones, grosero, bélico, lo dice su nombre; Ricardo es aparte, mucha gente se confunde, yo prefiero estar detrás de una máscara para sentirme más a gusto”.

“Yo quiero hacer cosas a nivel global, el proyecto de Ricardo yo lo miro de gira mundial, a otro nivel, me encanta su creatividad, me recuerda mucho a mí (…).

» Uno está en el futuro, su letra lo dice todo, su humildad (…) Lo veo en las ligas mayores”, dijo Del Villar en el podcast.

Así,, en 2017, lanzó su primer álbum, El Comando Exclusivo Vol. 1, con Del Records. Su álbum Malditos y Benditos Vol. 2 (2022) incluyó canciones con referencias al Cártel del Noreste.

Esto es, como ‘El Mando Ricky’; además de ‘El R’, en el disco La Encomienda. Ambas aparentemente dedicadas a Ricardo González Sauceda.