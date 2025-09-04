India reduce impuestos en respuesta a tarifas de Trump

India reducirá impuestos sobre cientos de bienes de consumo para impulsar la demanda local tras los elevados aranceles estadounidenses

Regeneración, 4 de septiembre 2025– India reducirá los impuestos a cientos de bienes de consumo, desde aparatos de aire acondicionado hasta autos pequeños, para impulsar el consumo local, dijo su gobierno el miércoles.

Nueva Delhi busca proteger su economía del impacto de los elevados aranceles estadounidenses a las importaciones .

El anuncio se produce después de Trump, introdujera aranceles amenazando los envíos de Nueva Delhi a su mercado más grande del mundo.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, declaró que la reducción del impuesto al consumo, fue aprobada por un panel gubernamental.

Entrará en vigor el 22 de septiembre, el primer día de un importante festival hindú que precede al festival de las luces, Diwali, en octubre.

Reforma

La última reforma del gobierno reduce los niveles del impuesto a bienes y servicios (GST) a una estructura de dos tasas del 5% y el 18%.

Esto en lugar de los cuatro niveles anteriores del 5%, 12%, 18% y 28%, según el Ministerio de Finanzas.

Los bienes estarán sujetos a impuestos más bajos, aunque se propone un 40% para algunos artículos, como automóviles de alta gama, tabaco y cigarrillos.

No se aplicará ningún impuesto a la compra de seguros de vida y salud.

Reducción de impuestos

La reducción de impuestos es parte del plan más amplio del primer ministro indio, Narendra Modi, para aislar la economía del impacto de los aranceles estadounidenses.

Se espera que afecten a exportaciones indias por un valor estimado de 48.2 mil millones de dólares.

“Las reformas de amplio alcance mejorarán la vida de nuestros ciudadanos y garantizarán la facilidad para hacer negocios para todos…

…especialmente para los pequeños comerciantes y empresas”, dijo Modi en una publicación en la plataforma social X.

El mes pasado, Trump impuso un arancel adicional del 25% a los productos indios en respuesta a su compra incesante de petróleo ruso.

La decisión elevó los aranceles totales al 50% y tensó los lazos entre las dos democracias más grandes del mundo.

Relaciones comerciales

Las relaciones comerciales entre India y Estados Unidos se han expandido en los últimos años, pero siguen siendo vulnerables a disputas sobre el acceso al mercado y a presiones políticas internas.

Las autoridades han advertido que los nuevos aranceles podrían inviabilizar comercialmente los envíos a Estados Unidos, lo que provocaría la pérdida de empleos y una desaceleración del crecimiento económico.

Para amortiguar el impacto, India también está trabajando en la expansión de sus exportaciones a otros mercados mundiales como Europa, América Latina, África y el Sudeste Asiático.

Las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea han cobrado renovada urgencia a medida que India trabaja para reducir su dependencia del mercado estadounidense.

El gobierno también está considerando incentivos financieros que incluirían tasas de interés favorables para los préstamos bancarios de los exportadores.