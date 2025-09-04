Luto nacional en Portugal: el número de muertos se elevó a 16

El emblemático funicular La Gloria se estrelló contra un edificio en Portugal. En 140 años primer accidente grave

Regeneración, 4 de septiembre 2025– Portugal declaró el jueves luto nacional, mientras el número de víctimas por el descarrilamiento de un funicular de Lisboa ascendió a 16 personas, 21 heridos.

El accidente se produjo cuando el funicular Gloria se salió de una empinada vía por Avenida de la Libertad y se estrelló contra un edificio.

Extranjeros

Entre los heridos: dos alemanes, dos españoles, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un surcoreano, un marroquí y una persona de Cabo Verde.

11 extranjeros, según informaron los servicios de emergencia. Cinco de los heridos se encuentran en grave estado.

Las autoridades habían indicado previamente la cifra de 17 fallecidos, cifra que fue rebajada posteriormente a 16.

El servicio municipal de protección civil dijo haber cometido un error al declarar que dos víctimas habían perecido durante la noche, cuando fue una sola.

La identidad de las víctimas no se dio a conocer de inmediato. Quince personas —ocho hombres y siete mujeres— murieron en el acto y otras dos fallecieron más tarde.

Revisión Portugal

Las autoridades detuvieron los otros funiculares de Lisboa “para comprobar las condiciones y la seguridad de su funcionamiento”, según informó la portavoz municipal Margarida Castro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán dijo que su embajada en Lisboa estaba colaborando con las autoridades locales para identificar a las víctimas.

“Lamentablemente, debemos suponer que entre los afectados también hay ciudadanos alemanes. Por el momento no hay información fiable sobre el número”, declaró a la AFP.

El sitio web de noticias Observador citó a una fuente policial que afirmó que un hombre alemán había fallecido.

Además, su esposa se encontraba en estado crítico y su hijo de tres años había resultado levemente herido.

Un responsable de los servicios de emergencia confirmó que un niño de tres años había resultado herido, pero no especificó su nacionalidad.

Como caja de cartón

Las imágenes mostraban a la policía y al personal de rescate trabajando alrededor del funicular destrozado, que quedó volcado contra una pared de la calle.

Una mujer entrevistada dijo que el tren, para 40 personas, chocó contra el edificio “con una fuerza brutal y se derrumbó como caja de cartón”.

Las imágenes tras el accidente mostraban otro funicular detenido a pocos metros de distancia en las vías, mientras los turistas y los curiosos observaban atónitos.

El vehículo, con capacidad para 42 personas, quedó destrozado tras volcar en la empinada cuesta junto a la Avenida da Liberdade.

Declaraciones

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, calificó el incidente como “una tragedia que nuestra ciudad nunca había visto”.

La fiscalía de Lisboa anunció que abriría una investigación.

La empresa de transporte público de la ciudad afirmó que había cumplido con “todos los protocolos de mantenimiento”.

“Se respetó todo escrupulosamente”, declaró Pedro Bogas, director de Lisboa Carris, en el lugar del accidente.

Añadió que el mantenimiento de los funiculares lo ha realizado un contratista durante los últimos 14 años.

Mantenimiento

El mantenimiento general se lleva a cabo cada cuatro años, y el último se realizó en 2022, según Carris.

El mantenimiento intermedio se realiza cada dos años y se completó en 2024.

Antonio Javier, un turista de 44 años, declaró que su familia estaba “aliviada” por no haber tomado el funicular: la fila era demasiado larga.

Tanto turistas como residentes utilizan los funiculares de Lisboa para subir y bajar las empinadas colinas de la capital.

El tren amarillo de forma cuadrada es una imagen habitual en los souvenirs de las tiendas de regalos.

El Gloria entró en servicio en 1885 y se conectó a la electricidad en 1915, según la página web de monumentos nacionales de Portugal.