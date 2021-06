Regeneración 15 junio 2021. En Birmingham, Inglaterra una enfermera usó la tarjeta de crédito de una paciente que acababa de morir para comprar alimentos. El caso ha causado indignación.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del Hospital Heartlands y en la grabación se observa a la trabajadora comprar papas y snacks.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía local, la mujer habría hecho varias compras durante todo el día.

La muerte de la paciente de 83 años ocurrió a las 13:56 del 24 de enero y 17 minutos después, la enfermera usó la tarjeta bancaria en la máquina expendedora del hospital.

La enfermera identificada como Ayesha Basharat de 23 años admitió el fraude y robo de la tarjeta de crédito.

Contó a la policía que en la sexta vez que intentó usar la tarjeta se percató que estaba bloqueada.

Las autoridades de West Midlands informaron que la mujer dijo que se había confundido con su tarjeta; sin embargo, son de diferentes colores.

Andrew Snowdon, detective del caso señaló que el hecho es abominable pues la mujer a la que le robó había fallecido de Covid-19.

Agregó que la familia estaba realizando los trámites funerarios cuando se enteraron de que le habían robado a su pariente.

El Tribunal de La Corona de Birmingham declaró culpable a Ayesha por robo y fraude y obtuvo una sentencia de dos penas de cárcel por cinco meses cada una.

Basharat used the card just 17 mins after the patient's recorded time of death to make six £1 purchases using a contactless touch pad.

We arrested her on duty a few days later.

She admitted theft and fraud. Given suspended jail terms in court yesterday. pic.twitter.com/EjpkDVZUwZ

