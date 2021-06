Informaré hasta que deje de existir manipulación de los medios: AMLO

El presidente López Obrador señaló que informará hasta que los medios de comunicación dejen de manipular la información y se refirió a los resultados de las elecciones.

Regeneración, 14 de junio del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó esta mañana que seguirá informando en las conferencias matutinas hasta que los medios de comunicación dejen de manipular la información.

«Hay que seguir informando hasta que se aclare y no haya manipulación porque no sólo en México hay pasquines. Hasta los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan. Me refiero a los periódicos más famosos del mundo, para no estar pensando que sólo es en nuestro país, no, es un problema mundial el no actuar con apego a la verdad», expresó.

El primer mandatario afirmó que varios medios continúan con la manipulación de los resultados de la jornada electoral del 6 de junio pasado. En este sentido, reiteró que en varios continúa el discurso de que los partidos que pertenecen a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) no obtuvieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Además, aclaró que su movimiento de transformación no ha tenido mayoría calificada en el Congreso de la Unión. «Como todo lo tenían preparado para celebrar que nos había ido mal, se quedaron con ese guion», comentó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo indicó que con los cómputos distritales no hubo cambios en los resultados preliminares y agregó que Juntos Haremos Historia ganó 186, de 300, distritos de mayoría relativa; mientras que la alianza opositora obtuvo 107.

Si se cuentan las diputaciones plurinominales, en total Morena tiene 197 escaños de la Cámara, el Partido del Trabajo ganó 40 y el Partido Verde Ecologista de México ocupará 44. Por lo que la alianza de la 4T tiene mayoría simple.

No fueron elecciones de Estado

AMLO celebró, una vez más, que las elecciones pasadas fueron limpias y libres; no fueron elecciones de Estado, como sucedía antes. «Debemos de celebrarlo porque logramos nuestro propósito, el de establecer una verdadera democracia. Hay, desde luego, inconformidades, pero se van a canalizar a través de la vía legal», manifestó.

Aunado a ello, destacó que no existen movimientos de protesta post electorales, como sucedió en otros tiempos cuando «imperaba» el fraude electoral. También felicitó a las nuevas gobernadoras y gobernadores de Juntos Haremos Historia que ganaron.