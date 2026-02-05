Xi Jinping Mantiene Diálogos Estratégicos con Trump y Putin

El presidente de China consolida su diplomacia con diálogos estratégicos con Trump y Putin para discutir el comercio y la estabilidad global

Regeneración, 4 de febrero de 2026.– El presidente chino, Xi Jinping, activó una intensa jornada de diplomacia telefónica con las principales potencias. Primero conversó mediante videollamada con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Ambos líderes reforzaron su alianza estratégica y celebraron el nivel actual de su cooperación bilateral. Putin calificó la relación como un factor estabilizador en tiempos de turbulencia mundial.

Pocas horas después, Xi Jinping se comunicó telefónicamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta secuencia coloca a Pekín en el centro del triángulo de poder global.

Trump describió la plática como larga, profunda y extremadamente positiva en sus redes sociales. La relación personal entre ambos mandatarios atraviesa un momento de gran entendimiento.

Extenso mensaje de #DonaldTrump tras su larga llamada telefónica con su homólogo chino #XiJinping. Avanzan los acuerdos comerciales en petróleo y gas, venta de soja de China a EU y “muchos otros temas” positivos. pic.twitter.com/T0KEfe6woK — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 4, 2026

Acuerdos económicos y tensiones regionales

En el plano comercial, Trump destacó avances significativos para la economía estadounidense. China planea incrementar sustancialmente la compra de soja y productos agrícolas.

También se discutió la adquisición de petróleo y gas producidos en la nación americana. El mandatario republicano espera con ansias su próximo viaje oficial a China previsto para abril.

Sin embargo, las tensiones por Taiwán ocuparon un lugar prioritario en la agenda. Xi Jinping subrayó que Taiwán es el asunto más importante en la relación bilateral. El líder chino exigió cautela extrema a Washington respecto a la venta de armas a Taipei.

Pekín no permitirá ninguna separación de la isla de su territorio nacional. Trump manifestó comprender estas preocupaciones y valoró la comunicación abierta entre ambas naciones.

«Celebramos el año chino en Rusia y el año ruso en China — Xi Jinping le dice a Putin “Hemos llevado nuestra cooperación a un nuevo nivel” “Nos ayuda a seguir trabajando para establecer un sistema de gobernanza global más justo y equitativo en un orden mundial multipolar»

Seguridad global y control de armas nucleares

La conversación también abordó conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y la situación en Irán. Xi y Putin reafirmaron su rechazo a un orden mundial hegemónico.

Con la caducidad del tratado New START, tanto EE.UU. como Rusia dejan de estar obligados a mantener el tope de 1.550 ojivas nucleares estratégicas y a permitir inspecciones mutuas, según datos confirmados por agencias internacionales.



Washington no ha mostrado interés en… pic.twitter.com/Bv8hrQWBR8 — TRT Español (@trt_espanol) February 4, 2026

Proponen, en cambio, un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Esta alianza energética y tecnológica entre Rusia y China se mantiene verdaderamente estratégica y sólida.

Finalmente, la diplomacia ocurre antes de la expiración del tratado nuclear New START. Trump ha insistido en incluir a China en las negociaciones de desarme atómico.

No obstante, el Gobierno chino ha rechazado sumarse a acuerdos trilaterales de este tipo. Pekín prefiere mantener su autonomía estratégica mientras fortalece lazos con aliados europeos y asiáticos.