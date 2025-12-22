México es nombrado «Emisor del año» 2025 por revista financiera

México ha sido premiado como el «Emisor del año SSAR» por la publicación International Financing Review (IFR)

Regeneración, 18 de diciembre de 2025 – México recibió el título de «Emisor del año SSAR» en 2025, otorgado por International Financing Review (IFR) debido a la gestión pública liderada por Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda y Crédito Público.

🟤 #MañaneraDelPueblo | International Financing Review reconoce a #México como Emisor del Año, por atender la deuda de @Pemex sin afectar las finanzas públicas.#OnceNoticiasDigital🔻 pic.twitter.com/8oc4weFzYH — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) December 18, 2025

Liderazgo

«Bajo el liderazgo del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y la subsecretaria María del Carmen Bonilla…

…México consolidó su reputación como un prestatario experto en el mercado», refirió la publicación.

El premio resalta el trabajo de Amador Zamora, justo cuando los inversores estaban más atentos a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

IFR mencionó que México logró obtener cerca de 44 mil millones de dólares «en los mercados de deuda global en diversas monedas».

Referente

“México ha sido durante mucho tiempo un referente entre los emisores soberanos de mercados emergentes.

Pero en 2025 elevó ese rol gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operaciones récord en todos los mercados”, continuó.

Esto representa una cuarta parte de las emisiones corporativas y gubernamentales transfronterizas de América Latina.

También se destacó el desarrollo de los P-Caps (valores precapitalizados).

#Mañanera360 | La presidenta @Claudiashein anunció que la Secretaría de @Hacienda_Mexico recibió el reconocimiento internacional “Emisor del Año”, en virtud de las acciones emprendidas para la reducción de la deuda de @Pemex. pic.twitter.com/OYlfhcsSTQ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) December 18, 2025

Estructura financiera

México fue el primer país en el mundo en implementar esta estructura financiera para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), sin comprometer las finanzas del gobierno.

El informe subraya que México no se detuvo ante la incertidumbre por las políticas arancelarias de Donald Trump.

Por el contrario, actuaron con un «timing» ideal para asegurar financiamiento antes de que ocurriera la volatilidad.

Se mencionó que gracias a estas transacciones, el gobierno pudo manejar casi todos los vencimientos de deuda de Pemex hasta 2026.

De esta manera, mejorando su perfil financiero e incluso logrando mejoras en sus calificaciones crediticias.