Injusto y discriminatorio querer gravar remesas: Sheinbaum

Avanza en EE.UU ley que gravaría con 5% las remesas. Senado llama a mesura. Diálogo y entendimiento mutuo, pide. Sheinbaum se suma

Regeneración, 14 de mayo de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de la propuesta legislativa estadounidense de gravar las remesas con 5% de impuestos, y se sumó al llamado unánime del Senado de la República en este sentido.

“Estamos todos en que no; ayer envió una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no; eso no, cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá…»

«.., todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos. No estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria.”

La Cámara de Diputados rechaza categóricamente la propuesta del gobierno de EUA para imponer un impuesto a las remesas. Es una medida injusta y discriminatoria contra los migrantes que con su esfuerzo sostienen a millones de familias. pic.twitter.com/TGEd12A9Lj — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) May 14, 2025

Senado

En el comunicado emitido ayer, el Senado mexicano llamó a la mesura y señaló que la medida supondría una doble tributación sobre el 20 por ciento de los ingresos que nuestros migrantes envían a México.

Esto, mientras que el 80 por ciento restante se queda en la economía estadounidense.

Por ello, Sheinbaum estableció que hoy México lleva una relación distinta con Estados Unidos y se basa en el respeto y la comunicación permanente.

Seguidamente, expresó que conversará con el nuevo embajador de Estados Unidos cuando reciba sus cartas credenciales.

#Nacional



La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) rechazó la iniciativa impulsada en la Cámara de Representantes de #EEUU que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas que envían los migrantes mexicanos a sus familias. “¿Cómo van a gravar si ya pagan impuestos los… pic.twitter.com/D3My4mEsVH — SPR Informa (@SPRInforma) May 14, 2025

“Vamos a plantearle mucha coordinación, colaboración y relación de respeto. Ahora, incluso, hay muchos temas».

«…, por ejemplo, en la frontera hay mucha comunicación para evitar la entrada de tráfico de droga a Estados Unidos y la entrada de armas a México; eso es algo histórico que hemos logrado.”

Sheinbaum explicó que ambos países trabajan en conjunto en materia de seguridad y que México colabora.

Además dijo, pero no en el esquema de antes, sino en una relación de respeto y coordinación, sin sometimiento.

Aclaración

Al tiempo que dijo que nuestro gobierno responde y atiende los delitos en territorio nacional y se rige por la Constitución y las leyes mexicanas, no de Estados Unidos.

“Que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no».

«Por eso modificamos la Constitución, y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador».

El senador Adán Augusto López @adan_augusto propone la creación de una comisión de senadoras y senadores para expresar ante legisladores de #EEUU para el rechazo a impuesto del 5% a remesas pic.twitter.com/N0F8FpoBxH — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) May 14, 2025

“Lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación, reglas que tienen que ver con el respeto, o sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales.”

Lectura

Al tiempo que se destacó la nota elaborada en el Senado y firmada por unanimidad por todos los partidos.

Así el Senado de la República, invocando el artículo 76 de la Constitución:

«.., expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes de EE.UU en el marco del proyecto denominado The One, Big, Beautiful Bill…»

«.. en el que, entre otras medidas, se busca imponer un impuesto del 5 por ciento sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes».

«Es relevante destacar que, en EE.UU todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos».

Claro que las y los connacionales en #EU pagan impuestos al mandar remesas. ¡Es trabajo honesto!



Ahora que congresistas republicanos propusieron gravar con 5 por ciento las remesas de “inmigrantes ilegales”, todos los partidos políticos en México decidieron rechazar dicha… pic.twitter.com/rrpil9hTCJ — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) May 14, 2025

«.., por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes que, reiteramos, ya tributado, abandona el país».

Además, señala el Senado:

«Estos impuestos, además, no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera, en muchos casos imposibilitado para acceder a las políticas sociales…»

Finalmente

Seguidamente la presidenta Sheinbaum subrayó el llamado de los senadores a la mesura.

«Hacemos un llamado a la mesura ante esta propuesta, ya que proyecciones técnicas realizadas demuestran que la imposición de un impuesto o arancel a las remesas…»

«… solo desincentivaría el uso de las vías regulares y formales».

Desde el Senado, sostenemos que las remesas son un fruto «del esfuerzo de quienes, a través de su trabajo honesto, fortalecen no sólo la economía mexicana, sino también a la de los Estados Unidos».

Y, por lo que consideramos esta medida como arbitraria e injusta:

#Informativo14



La Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso estadounidense aprobó una iniciativa de proyecto que busca imponer un nuevo impuesto del 5% para las remesas que envíen las y los migrantes que se residen en #EEUU. Al respecto, la Cámara de @Mx_Diputados y el… pic.twitter.com/YgLkq0G62Z — SPR Informa (@SPRInforma) May 15, 2025

«hacemos un llamado al Legislativo estadounidense a reconsiderar reflexivamente esta propuesta que dañaría la economía de ambas naciones».

Además, «es contraria al espíritu de libertad económica que dice defender el gobierno de los Estados Unidos».

Desde nuestro punto de vista, las relaciones entre pueblos hermanos se fortalecen «desde el diálogo y el entendimiento mutuo, tendiendo puentes y no levantando muros ni barreras económicas».

«Y firman todos los partidos políticos«, leyó Sheinbaum.

Todas las fuerzas políticas contra la propuesta discriminatoria de #EEUU que busca imponer un impuesto a las remesas pic.twitter.com/WVTYBuOaAd — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) May 14, 2025

Síguenos en nuestro canal de YouTube también