Denuncia penal contra jueza Jovita por protección escandalosa a Aureoles

La jueza Jovita Vargas Alarcón está protegiendo al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.



No sólo no se presentó a su comparecencia el 9 de mayo sino que 4 días después dijo la jueza que le haría otra audiencia DENTRO DE 3 MESES.



Por cosas como estas votaré el 1 de junio