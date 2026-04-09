Inseguridad alimentaria para 45 millones de personas por la guerra

La guerra en Irán podría poner en peligro la alimentación de 45 millones de personas, según el Fondo Monetario Internacional

Regeneración, 9 de abril 2026– El conflicto en la región del Medio Oriente podría perjudicar la economía global y llevar a 45 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria, un riesgo que podría empeorar, advirtió el FMI el jueves.

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"La Estanflación ha llegado"



La guerra en Irán podría hundir a 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria (FMI)



El conflicto en Oriente Medio podría sumir a 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria, con la posibilidad de que el… pic.twitter.com/6b9eisAlIp — Dan-i-El (@Danielibertari0) April 9, 2026

Alerta

Esta alerta fue emitida por Kristalina Georgieva, la directora gerente del organismo.

Durante su discurso habitual antes de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), hizo esta declaración.

El evento se llevará a cabo en Washington del 13 al 18 de abril.

El FMI presentará el próximo martes una versión revisada de su informe sobre la economía mundial.

Este informe tomará en consideración las repercusiones del conflicto en la economía global.

Ajuste a la baja

«Deberíamos haber avanzado hacia una revisión al alza del crecimiento mundial».

No obstante, la guerra significa que «incluso nuestro mejor escenario contemple una revisión a la baja del crecimiento», enfatizó Georgieva.

A causa de la incertidumbre, «incluirá una serie de escenarios que van desde una normalización relativamente rápida» de la situación geopolítica…

…hasta uno en que «los precios del petróleo y del gas se mantengan elevados durante mucho más tiempo y se consoliden las consecuencias».

Demanda de asistencia

Georgieva también comentó que el FMI anticipa un aumento en la demanda de asistencia de los países miembros.

Estará «situada en algún punto entre 20,000 y 50,000 millones de dólares, en el extremo inferior si el alto el fuego se mantiene».

«Habría sido peor sin políticas sólidas por parte de la mayoría de las economías emergentes, y contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque», afirmó Georgieva.

Se está experimentando un notable aumento en los precios de la energía que se combina con las interrupciones en la entrega de petróleo, gas y fertilizantes.

Inseguridad alimentaria

Esto crea el peligro de llevar a «inseguridad alimentaria a al menos 45 millones de personas».

Esto incrementaría la cifra «de personas que padecen hambre a más de 360 millones», advirtió.

«Incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido» a la situación previa al estallido de las hostilidades, agregó.

Sin embargo, los impactos no son uniformes en todas las regiones del mundo.

Impactos

Los países que importan petróleo y aquellos con ingresos más bajos, que tienen menos margen fiscal, serán de los más afectados.

En un informe divulgado el miércoles, el Banco Mundial indicó que los países de Medio Oriente han enfrentado «un impacto económico inmediato y severo» debido a la guerra.

Se estima que el crecimiento de la región disminuirá 0,6 puntos porcentuales en comparación con las proyecciones anteriores al conflicto, alcanzando el 1,8% para 2026, según el BM.