Masiva tercera jornada No Kings en Estados Unidos

Más de 3 mil marchas programadas en EE.UU en rechazo al autoritarismo y contra las políticas migratorias y la guerra contra Irán

Regeneración, 28 de marzo de 2026. Estados Unidos vive una jornada de movilizaciones masivas bajo el lema «No Kings» (No hay reyes), con más de 3,000 marchas planificadas contra el gobierno de Donald Trump.

Las protestas ocurren en Nueva York, Washington D.C., Chicago, Los Ángeles y Minnesota, impulsadas por el rechazo al segundo mandato de Trump, políticas migratorias estrictas (ICE) y la reciente guerra en Irán.



Esta es la tercera jornada masiva de la coalición «No Kings«, que busca defender los valores democráticos contra tendencias autoritarias, según los organizadores.

Los manifestantes protestan contra el aumento de costos de vida, el conflicto bélico en Irán y las acciones de agentes migratorios, tras la muerte de ciudadanos en operativos.

Se reportan miles en las calles en áreas urbanas, y se espera que las marchas tengan un impacto significativo en zonas suburbanas.

No es Teherán, tampoco La Habana. Son las calles de Minneapolis, Boston, Chicago o Philadelphia.



El movimiento No kings ha logrado una de las movilizaciones más grandes de la historia de Estados Unidos. Millones de personas exigen que caiga el tirano Donald Trump.



Después de… pic.twitter.com/mzId07zR6i — Víctor Egío (@EgioVictor) March 28, 2026

Sin embargo la respuesta oficial de la Casa Blanca minimiza las protestas, calificándolas como «sesiones de terapia» contra Trump.



Estas manifestaciones reflejan una profunda división política en el país mientras se aproximan las elecciones de mitad de mandato.

Miles de miles

Por otra parte CNN registra miles de concentraciones en ciudades importantes, suburbios y pequeños pueblos desde Alabama hasta Wyoming, e incluso en el Círculo Polar Ártico.

Algunas de las ciudades en donde se prevén protestas son: Minneapolis, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Alaska, East Glacier Park.

O, por ejemplo Montana, Waverly, Iowa, Washington, Carolina del Norte, Millersburg, Ohio, Virginia, Black River Falls y Wisconsin.

Las protestas también se extendieron a varios países europeos como Italia, Francia y España.

Acciones

Pensilvania: imágenes aéreas de la cadena afiliada de CNN, KYW, captan a la multitud masiva de manifestantes de “No Kings” marchando por las calles de Filadelfia a primera hora de la tarde de este sábado.

Minnesota: se espera que al menos 100.000 personas asistan esta tarde a la protesta emblemática “No Kings” en el Capitolio del Estado de Minnesota, en St. Paul.

Esto, donde varias personas prevén comenzar la marcha a la 1 p.m., hora local.

En St. Paul se vieron carteles de protestantes que decían “No a los reyes, no a los delincuentes, no a Trump” y “Resistir”.

USA today:



7 million Americans in the streets today protesting for freedom.

3,000 cities and towns. Every single state. “No Kings” protests against the authoritarianism of the Trump. This is one of the largest demonstrations in American history.



pic.twitter.com/cLAwlXK69f — James Melville 🚜 (@JamesMelville) March 28, 2026

Así como banderas ucranianas y estadounidenses. Hay una enorme escultura de un megáfono con la leyenda “No Kings”.

Se vio a un manifestante con un disfraz inflable de dinosaurio, un estilo que se ha convertido en un emblema de las protestas en contra de Trump e ICE, sosteniendo un cartel que dice: “Soy el único tirano aceptable”.

🚨 Official count confirmed:



More than 8 million people participated in No Kings Day today.



One of the largest single-day demonstrations in American history.



3,000 cities. Every state. Every coast.



Philadelphia. Atlanta. Dallas. St. Paul. DC. San Francisco. San Diego. New… pic.twitter.com/zhuaXVPLsj — Brian Allen (@allenanalysis) March 29, 2026

La leyenda de la música Bruce Springsteen actuó en el evento. Durante la protesta en el capitolio estatal en St. Paul, el músico calificó a Minnesota como “una inspiración para todo el país”.