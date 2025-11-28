Invierno Cruel en Gaza Amenaza a Palestinos

Las lluvias invernales renuevan la miseria en Gaza devastada. La ONU alerta por la falta de un plan de paz real.

Regeneración, 28 de noviembre de 2025.– La Franja de Gaza enfrenta una doble tragedia renovada y cruel. Las intensas lluvias invernales traen consigo una nueva miseria para los palestinos. Los ataques militares persisten sin un cese al fuego definitivo. La infraestructura de Gaza está devastada por la ofensiva.

Mientras tanto, la contingencia climatológica es crítica para la población desplazada. Las inundaciones son una realidad en toda la devastada Franja de Gaza.

Las tiendas de campaña se convirtieron en un mar de lodo. El frío y la humedad aumentan las enfermedades respiratorias infantiles. El Coordinador Humanitario de la ONU urgió un alto el fuego inmediato.

En este contexto, los habitantes expresan su desesperación absoluta ante el mundo. Un ciudadano desplazado en Gaza afirmó al medio Infobae: “Los animales viven mejor que nosotros”. La frase encierra la magnitud del sufrimiento actual.

Daños Humanos y Rechazo a la Ayuda

Los daños actuales por el clima son catastróficos para miles de familias. Los campamentos están anegados. Las tormentas han dañado alrededor de 22,000 tiendas de campaña. También se han estropeado alimentos, ropa y medicinas. Este es el tercer invierno que afrontan sin refugios dignos.

Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA) advirtió la gravedad del invierno. Cerca de medio millón de personas están en riesgo en zonas inundadas.

El horror continúa y la vida de dos millones pende de un hilo.

Por otra parte, la ayuda humanitaria encuentra restricciones constantes. La Oficina de la ONU (OCHA) denunció el rechazo de equipos esenciales. Desde el 10 de octubre de 2025, nueve intentos de la ONU para ingresar tiendas fueron bloqueados.

La ONU considera que el bloqueo de Gaza fue un "maltrato en masa" https://t.co/M3UTMPa2Vt vía @_infolibre — Santi Ordóñez Glez (@santiordz) November 28, 2025

Urgencia de Paz, la Violencia persiste

A pesar de un alto el fuego reciente, la dura realidad de la población palestina persiste. En la Franja han muerto unos 44,000 palestinos en más de trece meses de conflicto.

La violencia en Cisjordania también continúa a niveles preocupantes. 32 palestinos han muerto en las últimas semanas en esa zona.

Finalmente, los organismos internacionales han reiterado los llamados urgentes a Israel. Urgen a permitir la entrada de casas prefabricadas y refugios de calidad.

La UNRWA insistió que la población necesita urgentemente 300,000 nuevas tiendas. Se necesita que el apoyo vital se entregue de forma segura ahora. La supervivencia de las personas es el imperativo ético más urgente.